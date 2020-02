Lea el horóscopo del 23 al 29 de febrero

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 23/02/2020

ARIES: Marzo 21 – Abril 20

Ciclo en cual debes actuar con responsabilidad. Cuidado con las salidas nocturnas. En la medida que luches con entusiasmo, en esa misma medida la vida te dará nuevas oportunidades. En el amor altibajos; recibirás invitaciones Define tus prioridades, deja a un lado tu indecisión, puedes perder tiempo.

TAURO Abril 20 – Mayo 21

Harás un favor muy especial que te llenará el alma. Tu intuición te revelará cosas interesantes. Melancolía por recuerdos del pasado. Algo te hace dudar de tu pareja, observa y convéncete por ti mismo. Hablar con la verdad por delante te traerá una buena recompensa y te ahorrará momentos de confusión.

GÉMINIS Mayo 21 – Junio 21

Cambios para mejorar llegan de manera lenta, pero con mucha firmeza., debes saber esperar, todo a su debido momento. Trabaja la paciencia y evadirás provocaciones. La mejor guerra es la que se evita. En el amor alerta con el desapego. Tener calma y saber esperar son virtudes que te harán cada día mejor persona.

CÁNCER Junio 21 – Julio 23

Solucionas un conflicto, recuerda cerrar ciclos y sembrar para el futuro. Oportunidades para cargos de mayor responsabilidad. Apatía en el amor, la prioridad será el trabajo, no dejen que muera el amor. En las funciones que les toquen desempeñar en la vida, siempre deben prepararse para ser de los buenos y mejores.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Mucha estabilidad. Decisiones en busca de armonía dentro del hogar. Reunión con superior, piden tu opinión, no te conviene intervenir. En el amor no destruyas la estabilidad que vives en este momento. No dejen pasar el tiempo esperando que el destino lo arregle todo, sean escultores de sus propios deseos y anhelos.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

Los reconocimientos son como la gasolina, que te impulsa a seguir tu camino y a buscar nuevos horizontes Planes que quedan en el aire por falta de entusiasmo. Comparte con compañeros, te hacen una observación para que mejores tu actitud. Sensación de soledad a pesar de que estás rodeado/a de muchas personas

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

No olviden que en "las buenas" sobran los amigos, y en "las malas" sólo están los verdaderos. Aprovecha los cambios al máximo. Llega dinero. Debes dejar la inseguridad, ofertas que debes estudiar para saber cuál será favorable, prudencia al hablar. En el amor estabilidad, recuerda que los comentarios de terceros están de más

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 23

Agradece a Dios todo lo que te pasa porque lo bueno te da felicidad y lo malo experiencia y las dos cosas son esenciales para vivir. Ahorra pensando en un futuro, la impulsividad no te ayuda. Estás evaluando tu mejor relación en el corazón no se manda. Seguirás hasta que estés convencido para revertir lo que no te agrada.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Es hora de levantar el ánimo y pensar que sí se puede, ¡arriba la voluntad y ese espíritu de lucha! Empieza a sacar de tu vida lo que te resta tranquilidad y armonía. Muchas veces nos empeñamos en alguien y después nos damos cuenta de que la felicidad no estaba allí. Recuerda que no hay mal que por bien no venga.

CAPRICORNIO Diciembre 21 - Enero 20

Tendrás que ir asimilando los cambios que están ocurriéndote tienes que estar preparados/a para esos cambios que, aunque nos parezcan bruscos, después vamos a agradecérselos. Excelentes ciclo para evolucionar, pero no seas impulsivo. Bríndale más atenciones a tu pareja. No quieres escuchar consejos.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Debes fortalecerte y pensar en positivo para vencer las dificultades y conseguir el equilibrio que tanto anhelas. Responsabilidades que asumirás como grandes retos. Alimenta el amor con pequeños pero grandes detalles y recuerda que nada es perfecto. Valora lo material, pero más lo sentimental, tiene un valor incalculable.

PISCIS Febrero 19 - Marzo 20

No te lamentes por lo que ya pasó, preocúpate por lo que vendrá. Si actúas con determinación encontrarás el éxito. Quien menos te imaginas te dará una palabra de aliento Busca establecer mejores relaciones personales. Nuevo romance en puerta. Mejora la comunicación. Visualiza objetivos más realistas y planifícalos