Lea el horóscopo del 20 al 26 de septiembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:07 AM / 20/09/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Semana de muchas conversaciones importantes. Te preocuparás por la salud de un familiar o mujer cercana. TRABAJO: Te darán buenas ideas, aprende a oír. Nuevas posibilidades, no lo pienses dos veces. AMOR: Hay una carencia en este momento que estás tratando de distraer con trabajo, tu media naranja llegará en cualquier momento. SALUD: Cuídate de las alturas. CONSEJO: Llénate de energía y lucha por lo que anhelas, Dios nos pone muchas pruebas en la vida, pero siempre que las podamos superar.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Pensamientos que te inquietan, tienen que ver con asuntos de salud de hijo(a). Una amiga acude a ti para plantearte un negocio. TRABAJO: Te verás en la necesidad de aguantar una injusticia referente a tu trabajo, deja que los ánimos se calmen. Hay mucha tensión en el ambiente. AMOR: Mejora el trato con la pareja. Los solteros quieren amar y ser amados de verdad. SALUD: Controla un poco la ansiedad. Consejo: Todas las mañanas al verte al espejo, abrázate y date ánimos, sube tu autoestima

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Comienzas a salir de las deudas que tenías, gracias a un dinero extra. Gastos por un hijo o niño cercano te preocupan. TRABAJO: Cuidado con trampas de documentos, te involucras o alguien lo hace, no pierdas la confianza que depositan en ti. AMOR: Estás haciendo de tu vida cotidiana una rutina, eso es lo que te hace estar de mal humor con tanta frecuencia. SALUD: Dolencia en una rodilla, ve al médico. CONSEJO: Si permites que el dinero pase a ser lo más importante, dejarás de ver la esencia de la vida.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Realizarás un viaje que te deja gratas experiencias y abrirá tus expectativas económicas. No vivas la fantasía, sea realista. TRABAJO: Te enfrentarás con compañeros de trabajo, logras seguir adelante AMOR: Te sorprenden de una manera muy grata, no dejes pasar las oportunidades. SALUD: Visita repentina al médico, por malestar que te preocupa; tiene que ver con el estómago. CONSEJO: Abre tus manos y corazón para aceptar las nuevas vivencias que se te presentan, habrán motivos para reír.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Busca ayuda espiritual. Controla tu orgullo, te frena. TRABAJO: Oportunidades, mucha paciencia, y más preparación en lo profesional. Siempre mira lo seguro. Estudia. AMOR: Confusión en tus sentimientos, no encuentras como liberarte de una relación tormentosa. Date un tiempo para canalizar tus emociones. SALUD: Somatizas angustia y presión. CONSEJO: Actúa con mas humildad ante las situaciones que se te presentan, siempre encontrarás a tu paso quien te oriente, pero aprende a oír.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

Semana de muchos sacrificios en lo laboral, darás lo mejor de ti esperando ser recompensado (a), alegrías por un dinero que recibes. TRABAJO: Valió la pena tu esfuerzo, recibes recompensa. Cambios que pondrán al personal un poco predispuesto. AMOR: Llega una nueva oportunidad, no la dejes escapar. SALUD: Deberás estar más pendiente de la dentadura. CONSEJO: Ningún esfuerzo que hagas será en vano, siempre encontrarás quien valore todo lo que haces, pero ante todo debes reconocerlo tú mismo(a).

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Mucho movimiento en tu vida. No comentes lo que estés por hacer, mejor guarda tus planes. Recibes un halago muy especial. TRABAJO: Te hacen un ofrecimiento que deberás pensar mejor, vale más pájaro en mano que cien volando. AMOR: Disfrutas de la paz de tu hogar, te sientes enamorado (a) y quieres hacer lo que esté en tus manos para mantenerlo. SALUD: Molestia en las articulaciones; necesitas vitaminas, visita a tu médico. CONSEJO: Comenta tus planes cuando ya los hayas logrado, así podrás celebrarlos

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Triunfas en lo laboral, firma de un documento que representa el cierre de un ciclo. Más atención a los hijos, siembra lo sano con ellos. TRABAJO: Obtienes un ascenso que no esperabas, todo comienza a dar su verdadero fruto. AMOR: Celebraciones en familia, pasa más tiempo con tus seres queridos, el regreso de un amor del pasado te deja grandes dudas. SALUD: bienestar. CONSEJO: Disfruta el lado positivo de todo lo que se te presenta y estudia el porqué de lo no tan bueno para no caer en los mismos errores.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Cambios en lo laboral que no te agradan; mantén tu serenidad, no caigas en provocaciones. Organizas algo en tu casa, cambio de colores. TRABAJO: cambios que te harán ver las cosas desde otro ángulo; no hay mal que por bien no venga. AMOR: No estarás en el mejor momento para dar ni recibir afectos; pon de tu parte, no dejes que los problemas enfríen tus relaciones con los demás. SALUD: Inquietud para dormir, estrés. CONSEJO: Si recibes y das amor, la carga de los problemas se te hará menos pesada.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Agotas todos tus recursos por obtener un ingreso económico mejor, mucha intuición síguela para que logres lo que deseas. Superas una crisis emocional. TRABAJO: Buscas una entrada extra de dinero, empleas tu tiempo en otras actividades productivas. AMOR: Mucha calma durante esta semana, pasarás más tiempo en casa, es bueno que descanses. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Sigue tu intuición, ella te llevará a alcanzar el éxito donde menos lo imaginas; no hagas lo contrario, no seas caprichoso (a).

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Estarás distraído (a), cuidado en la calle con tus pertenencias y un susto que puedas pasar con gente de mal vivir. TRABAJO: Haz tus labores con cariño para que sean más placenteras, de lo contrario estarás de mal humor en tu trabajo. AMOR: Todo estará bajo control, un poco de desgano para compartir, pero nada que no superes con rapidez. SALUD: Insomnio. CONSEJO: Mientras mejor estés contigo mismo (a), más deseos de superarte tendrás. Dedica todo el tiempo necesario para que logres lo que tanto deseas.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Inquietud por alguien que presenta quebrantos de salud; buscas la manera de estar solo (a) y en completa tranquilidad dentro de casa. TRABAJO: Discutes porque no se te da un reconocimiento, tus compañeros te observan, no soportas injusticias. AMOR: Tendrás que dedicarle más tiempo a los quehaceres del hogar por la llegada de visitas inesperadas. SALUD: Hazte un chequeo. CONSEJO: Si quieres ordenar tus ideas y sentimientos, necesitarás estar apartado (a) de quienes te rodean, busca tu propio espacio.