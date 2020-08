Lea el horóscopo del 16 al 22 de agosto de 2020

Por: Carlos Pineda 07:27 AM / 16/08/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Actívate en busca de buenos ingresos y nuevos negocios, sobre todo para los que quieren mudarse. Escucha a tus padres te darán un buen consejo. TRABAJO: Si quieres progresar profesionalmente, ponle mucho entusiasmo a tus obligaciones, estudios para mejorar en el trabajo. AMOR: Al dar amor hazlo de manera espontanea, busca la magia. SALUD: La impaciencia te desgasta. MENSAJE: Los miedos son para vencerlos y aprender de ellos.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Semana de fluctuaciones, actúa con cautela y aléjate de las personas que no deben estar en tu vida, toma decisiones con seguridad para ir encontrando las soluciones. TRABAJO: Tu dedicación y las ganas de hacer las cosas bien, sorprenderá a tus superiores. AMOR: Quieres sentirte amado pero que no te limiten, respetar los espacios en la pareja es vital. SALUD: Busca vivir relajado. MENSAJE: Disfruta cada momento hasta llegar a la meta, no te quejes por nada.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Comienza un periodo de logros, tramitas un documento personal, mejora la energía en tu hogar, algo que esperabas se te cumple. TRABAJO: Sigue tocando puertas ya que una oportunidad está esperando por ti. El que persevera alcanza. AMOR: Semana para encontrar estabilidad en las relaciones formales y seguridad en las que se inician. SALUD: Molestias en las rodillas. MENSAJE: Vienen nuevos retos, así que a sacar la artillería pesada, es decir, lo mejor de ti.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

A nivel familiar aparecerán conflictos, te recomiendo alejar esa energía que genera tensión en el hogar dialogando sin llegar a los extremos y ganarás el apoyo y la confianza de los tuyos. TRABAJO. No basta con soñar los cambios hay que trabajarlos, da el primer paso y veras los resultados. AMOR: Cuídate de las manipulaciones por parte de tu pareja. SALUD: Cuidar digestión. MENSAJE: Cuida tu estabilidad emocional, de lo contrario, tu físico sufrirá las consecuencias.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Deberás controlar el orgullo ya que no te deja ver la realidad, no repetir los e errores del pasado ayuda en tu nuevo comienzo. TRABAJO: Concéntrate en lo que tienes en mente y pide apoyo a tus amigos, mantente disciplinado. AMOR: Momento intensos con tu pareja te hacen sentir seguro y contento, busca estar en buena compañía. SALUD: Dolores de cabeza. MENSAJE: Cada día es el resultado del ayer, todo tiene causa y efecto, todo tiene un precio y una recompensa.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

A mitad de semana se activan energías que debes controlar y canalizar, revisa lo que has dejado pendiente y hazte cargo, busca concentración en tus actividades. TRABAJO: Transforma las dificultades en opciones para progresar, recibirás ayudas de amigos que reconocen tus meritos. AMOR: Darte tiempo para poner en orden el corazón te ayudara con tu pareja. SALUD: Cuidar la alimentación, MENSAJE: Busca la felicidad dentro de ti, una vez que la consigas lograras sentirte a gusto.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Nuevo ciclo se inicia a mitad de semana, el desapego es importante para tomar decisiones que te benefician, controlar gastos económicos. TRABAJO: A pesar de los obstáculos lograras avances en lo profesional. AMOR: Al inicio de semana evita discusiones familiares por dinero, comunica los que piensas con claridad. SALUD: Bienestar físico. MENSAJE: La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Reunión familiar para organizar y adquirir compromisos juntos, a mitad de semana las tensiones con la pareja te distraen de tus objetivos. TRABAJO: Nuevas oportunidades que no debes dejar pasar ya que lo lamentaras. AMOR: Estas dando una especie de tregua para que las cosa mejores y tratar de encaminarte por el camino de la felicidad y la estabilidad. SALUD: Tomar mucha agua, desgaste físico. MENSAJE: Lleva las cosas con calma. Dios es el único que tiene la verdad absoluta.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Hay pruebas que debes superar, no te preocupes porque tienes las herramientas para hacerlo por ello evalúa bien tus acciones. TRABAJO: Reunión en la cual podrás cerrar ciclos o abrir nuevas oportunidades, no te desanimes busca el triunfo. AMOR: Para una relación intensa deberás alimentarla con: unión, lealtad, y mucha entrega. SALUD: Dieta y ejercicio. MENSAJE: La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

El estar convencido de tus acciones, te dará la estabilidad que tanto buscas, vive cada día con optimismo, nuevos ciclos importantes se activan esta semana. Mucho tacto al opinar en asuntos de la familia. TRABAJO: Se darán cambios sobre los cuales no tienes control, aprovecha la oportunidad para dar tu opinión con objetividad. AMOR: Busca la unión familiar. SALUD: Aliméntate mejor. MENSAJE: Lleva las cosa con calma sin dejar de disfrutar lo que te toca vivir.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Sera necesario mejorar tu relación con amigos, no olvides a la familia recuerda que siempre está en las buenas y en las malas. TRABAJO: A mitad de semana nuevas responsabilidades te son asignadas, saldrás triunfante de una situación difícil. AMOR: Aléjate de los malos entendidos y recupera el terreno perdido. SALUD: Descansar la mente. MENSAJE: Fortalece la confianza en ti mismo para que logres tu crecimiento personal y tus deseos de amor y pasión.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Si respetas el espacio de las personas cercanas, vivirás en armonía. Solucionas problemas legales, alerta con los cambios energéticos, la verdadera felicidad esta dentro de ti. TRABAJO: Utiliza tu creatividad y los contactos que tienes y lograras consolidar el negocio que tienes en mente. AMOR: Te sentirás estimulado a comprometerse con tus proyectos familiares. SALUD: Bienestar. MENSAJE. Posees la disposición para explorar nuevas ideas y cuentas con todo el potencial para lograrlo.