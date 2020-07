Lea el horóscopo de este sábado 4 de julio de 2020

Por: Carlos Pineda 07:34 AM / 04/07/2020

ARIES 21/03 a 19/04

En el amor también resultarás una persona con estrella, tengas o no una pareja; es más, si no la tienes, podrías conocer hoy a alguien interesante en tu vida.

TAURO 20/04 a 20/05

Hoy será el inicio de alguna experiencia vital que resulte significativa para tu futuro, muy bien el ámbito del trabajo, cuidar la manera como te comunicas.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Deberás evitar las discusiones con las personas que son importantes para ti. Analiza tus sentimientos y darles la salida más constructiva y razonable.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Tu familia te necesita y podrías compartir con ellos un bello día o cualquier otra actividad que es del agrado de los que la vayan a realizar. Vive la vida.

LEO 23/07 a 22/08

Ahora tus relaciones con las personas del entorno serán un elemento muy importante para conseguir el éxito que tanto has soñado, no las descuides.

VIRGO 23/08 a 23/09

Será mejor que te dispongas a actuar y a enfrentarte a las dificultades de la vida de frente, no trates de evitar tu responsabilidad te causará problemas.

LIBRA 24/09 a 23/10

Tus relaciones con las personas serán estupendas durante este día, algo que te proporcionará un equilibrio, estabilidad y optimismo enorme.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Una de las actividades más recomendables para hoy será el aprendizaje, también en tu vida sentimental tendrás un día intenso y sensual. Disfrútalo.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

No te enfades con un miembro de la familia o con un hijo porque hace algo con lo que no estás de acuerdo, porque realmente no tienes razón.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Tus relaciones de pareja podrían ser demasiado tensas: no discutas con tu media naranja, y

menos, por asuntos sin importancia, busca armonía.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Tus relaciones con los amigos y las personas a quienes conoces serán muy agradables y enriquecedoras. No te desanimes ante las dificultades que se te presenten.

PISCIS 19/02 a 20/03

Es el momento de llevar a la realidad tus sueños: planifica y actúa porque será el día perfecto para ello. No dejes pasar las oportunidades que te da la vida.