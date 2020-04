Lea el horóscopo de este miércoles 8 de abril

Por: Carlos Pineda 07:17 AM / 08/04/2020

ARIES 21/03 a 19/04

No te metas en asuntos complicados porque no es el momento oportuno de verte envuelto en discusiones que no llevan a ninguna parte. MENSAJE: La sinceridad contigo mismo también es importante.

TAURO 20/04 a 20/05

Te encontrarás muy pronto con el poder de crear la realidad y alterar las condiciones para que sean como las quieres. MENSAJE: A través de tu capacidad de trabajo y objetivo claros es que se da el triunfo

GÉMINIS 21/05 a 21/06

No le prestes importancia a chismes o habladurías de personas anticuadas e ignorantes que viven pendientes de los demás. MENSAJE: La dispersión mental es una debilidad que afecta tus decisiones.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Debe dormir con los pies ligeramente levantados y realizar cada noche una rápida ducha fría sobre las piernas y los pies. MENSAJE: El dedicar tiempo a lo físico de ayuda a relajarte y a limpiar la mente.

LEO 23/07 a 22/08

Los problemas en la pareja surgen cuando ambos imponen su opinión y ninguno quiere ceder, no te queda más remedio que dejarte llevar y no demostrar egoísmo. MENSAJE: Aclara malos entendidos.

VIRGO 23/08 a 23/09

Sincérate con una persona de tu confianza que hoy te escuchará encantada y que te comprenderá a la perfección. MENSAJE: El hablar de nuestros problemas ayuda a drenar nuestras tensiones reprimidas.

LIBRA 24/09 a 23/10

Descansa todo lo que puedas y no aceptes cualquier invitación a salir, selecciona con cuidado y aprende a decir no. MENSAJE: Renovarse mentalmente y energéticamente, da sus frutos en la semana.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Aunque pierdas al dar, ganarás al servir y ayudar a las personas desafortunadas o necesitadas. Las desavenencias afectivas se curan con amor. MENSAJE: Los celos son manifestaciones de inseguridad.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Hoy es un excelente día para ir de compras y cambiar tu estilo de vestuario por algo que refleje mejor tu buen estado de ánimo. MENSAJE: Invita a tus amigos a tomarse un café, ciclo de compartir.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Comportarse de forma independiente puede implicar que dejen de atenderle como quiere y se sienta abandonado. MENSAJE: No descuidar a tus familiares y amigos evita que te aísles del mundo.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Asumiendo una actitud positiva encontraras mucha popularidad, haciendo que las personas no lo vean como desapegado emocionalmente. MENSAJE: Acepta las demostraciones de amor con sinceridad.

PISCIS 19/02 a 20/03

Ha sobrepasado un periodo de acontecimientos felices y ahora es momento de consolidar lo conseguido, sin dejarse llevar por la euforia. MENSAJE: Buenas influencias planetarias, aprovéchalas.