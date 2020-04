Lea el horóscopo de este miércoles 1 de abril

Por: Carlos Pineda 06:04 AM / 01/04/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Durante este periodo de emociones y situaciones imprevisibles tendrás un fuerte deseo de aumentar los límites de tu consciencia. MENSAJE: Dedicarle tiempo al desarrollo interno, trae sus beneficios.

TAURO 20/04 a 20/05

En ocupaciones, perseverancia. Tiempo de cambios que le parecerán más difíciles de lo que son. La claridad de objetivos te da seguridad. MENSAJE: Debes mantenerte bien de salud, cuida la garganta.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

En ocupaciones, riesgo calculado. Concrete sus ideas, no las deja en su imaginación. Las influencias exteriores te hacen cambiar tus decisiones. MENSAJE. El ser realista y práctico te generan tranquilidad.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Sugerencia creer en que todo es posible si uno lo desea, pero siempre dentro de lo real y posible. Han de evitarse las actividades de desgate físico. MENSAJE: Cuidado el panorama se está poniendo extraño.

LEO 23/07 a 22/08

No deje de lado sus obligaciones, porque acumulará demasiadas y no podrá manejarlas luego. Su orgullo a veces no le permite asumir realidades. MENSAJE: Puede haber desgaste físico por excesos.

VIRGO 23/08 a 23/09.

Nuevas personas entran en su vida, acéptelas sin recelos. Recibe propuestas muy interesantes que pueden llevarlo a buen puerto. MENSAJE: Día para hacerse una terapia relajante, oír música, leer, ir al cine.

LIBRA 24/09 a 23/10

Crecimiento interno que enriquece, posibilidad de demostrar lo que uno sabe. Tranquilidad generalizada lo acompañará en esta jornada. MENSAJE: Las indecisiones o dudas no son para ti una fortaleza.

ESCORPION 24/10 a 22

No desaproveche esos pequeños momentos de alegría, extiéndalos con sabiduría. Depender de lo exterior

complica las condiciones en que se relaciona. MENSAJE: Invierta energía en cuidado físico y la salud.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Postergaciones a nivel laboral lo incomodan y ponen nervioso. Tenga paciencia y actúe con serenidad. MENAJE: Se apaga el espíritu alegre y la severa realidad se lanza sobre los momentos felices.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

No desconfíe tanto, podría arrepentirse de su actitud. Dar ánimos a los demás y así, como un bumerán, le se lo devolverán a usted. MENSAJE: Busque la soledad para cargarse emocionalmente y sanar

ACUARIO 20/01 a 18/02

Logrará pronto la estabilidad y armonía que tanto buscaba, pero tampoco niegue los problemas que hay a su alrededor. MENSAJE. Poco a poco está entendiendo el aprendizaje que le pone la vida.

PISCIS 19/02 a 20/03

Excelente momento para realizar compras, ventas y cuestiones relacionadas al trabajo. Tiene lo que pueda emplear de forma práctica para las personas queridas. MENSAJE. La abundancia toca a su puerta.