Lea el horóscopo de este lunes 5 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 06:09 AM / 05/10/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Hoy será un día estupendo para hacer contactos con personas o empresas de fuera, porque podrías conseguir cerrar algún proyecto interesante. Por último, en el amor, tendrás suerte.

TAURO 20/04 a 20/05

Piensa en qué tipo de personas depositas tu confianza. Por otro lado, deberías aprovechar los aspectos positivos del día, que se relacionan con la simpatía y el optimismo, come sano.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Hoy podrías tener un encontronazo con una persona con quien trabajas, procurar controlar tus impulsos y dialogar. Hoy recibirás buenas noticias como una boda o un nacimiento.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Hoy ten cuidado si tienes que estampar tu firma en algún documento legal, será un día con tendencia a cometer errores, así que revisa bien todo lo que hagas, especialmente en el trabajo.

LEO 23/07 a 22/08

Deberías utilizar tu talento para ayudar a los demás, tu carácter agradable y el amor a la vida te ayudarán a superar cualquier obstáculo que se te presente o que venga de tiempo atrás.

VIRGO 23/08 a 23/09

Hoy tus relaciones serán un poco malas: no te tomes todo tan a pecho En definitiva, la forma amable y sensible de comunicarte hará que la gente te estime; te sentará bien.

LIBRA 24/09 a 23/10

En un plano más íntimo, hoy desprenderás sensualidad por todos los poros de tu piel, así que, tengas o no pareja, no te faltarán oportunidades para disfrutar del placer, no todo es trabajo.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Las actitudes como el optimismo, la valentía y la decisión para lograr tus metas serán necesarios, especialmente en el trabajo, tu mundo emocional estará en armonía.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Hoy tendrás éxito en lo financiero y en lo que hagas, recibirás beneficios gracias a los contactos Es posible que en este lunes muchos pensamientos se agiten en tu mente.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Hoy te mostrarás de forma cuidadosa y lógica en el trabajo y esta actitud te ayudará a conseguir buenos acuerdos con las personas que te relaciones profesionalmente. Haz ejercicio.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Hoy posibles viajes por motivos laborales, pero serán placenteros también. Ten muy presente que si quieres conseguir avanzar en cualquier ámbito de tu vida, tendrás que aplicarte.

PISCIS 19/02 a 20/03

Tú en ocasiones eres capaz de sacrificarte por tu pareja, pero luego podrías sentir cierta desilusión; deberías pensar que el ser más importante de tu vida eres tú, así que cuídate.