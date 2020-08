Lea el horóscopo de este jueves 6 de agosto de 2020

Por: Carlos Pineda 07:22 AM / 06/08/2020

ARIES 21/03 a 19/04

En lo personal, deberás tratar de no enojarte con las personas cercanas por cuestiones sin importancia, las personas que te quieren no se molestarán, si no las arrollas con tu ímpetu.

TAURO 20/04 a 20/05

Circunstancias favorables te impulsan a encarar nuevos proyectos con la certeza de pisar sobre terreno seguro y con el convencimiento de que te proporcionarán buenas perspectivas.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Te espera un día complicado, quizá tengas tantas alternativas entre las que elegir que te resulte demasiado difícil hacerlo, tu inteligencia podría darte algunas pistas muy interesantes.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Hoy será un día tenso para las actividades relacionadas con la especulación, así que, si puedes, evítalas, Deberás enfrentar todavía momentos algo tormentosos en el amor.

LEO 23/07 a 22/08

Podrían producirse logros materiales a pesar de los obstáculos, siempre que seas organizado en el trabajo. De lo contrario, se acumularán tensiones dentro de ti y te provocarán angustia.

VIRGO 23/08 a 23/09

Deja ir de tu vida todo lo que no te permita avanzar. Tendrás que decidirte sobre algo ya. Hoy habrá placer en tu vida, además de equilibrio entre tus aspiraciones y tu ámbito laboral.

LIBRA 24/09 a 23/10

Cuidar los excesos. En tus relaciones con las personas cercanas quizá surjan algunas diferencias; si es así, acláralas. El disfrute se encontrará en un primer plano, así que podrás salir con amigos.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Hoy deberías tratar de no imponerte unas metas demasiado elevadas, pues si lo haces, tu frustración será mayor: sopesa tus posibilidades. En general habrá cierta tendencia a las rupturas.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Hoy será un día especialmente propicio para los cambios radicales, para la reestructuración de tu vida, Quizá tus temores sean excesivos y no te dejen ver la salida perfecta.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Piensa antes de hablar, podrías parecer una persona rígida ante los demás, algo que no te favorecerá. De todas formas, podrías tener acumulada cierta tensión dentro de ti.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Si vas a conducir, será mejor que lo hagas con cuidado. Es posible que una nueva noticia te alegre el día. Podrías cristalizar tus sueños, siempre y cuando trabajes organizadamente.

PISCIS 19/02 a 20/03

Utiliza tu sexto sentido en la toma de decisiones, aunque sin abandonar la lógica necesaria en estos casos. Finalmente, sería aconsejable que hicieses cosas diferentes, fuera de lo normal.