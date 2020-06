Lea el horóscopo de este jueves 25 de junio de 2020

Por: Carlos Pineda 07:02 AM / 25/06/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Una verdad se revela, se sentirá más aliviado con el tiempo, alguien lo necesita mucho, además le servirá para sentirse bien consigo mismo.

TAURO 20/04 a 20/05

Te recomiendo amplíe sus pensamientos, no juzgue fácilmente, todo saldrá mejor así. Acepta que los cambios son necesarios para tu evolución.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Serás más tolerante con tu pareja y compartirás con más armonía. Tendrás algunos compromisos que te sacarán de la rutina y te divertirás mucho.

CÁNCER 22/06 a 23/07

En ámbito afectivo, un conocimiento puede transformarse en una de las relaciones más importantes de la vida. Mantén la calma y procura no aislarte.

LEO 23/07 a 22/08

Éxitos el plano laboral/económico. Sugerencia: No permitas que tus nervios te jueguen una mala pasada, tomate las cosas con calma, haz ejercicios.

VIRGO 23/08 a 23/09

Posees demasiada buena memoria, y recuerdas incidentes del pasado que influyen en tu presente y distorsionan tus reacciones actuales.

LIBRA 24/09 a 23/10

Es un buen momento para la firma de contratos, hoy podrías conseguir hacer realidad uno de tus sueños, Sugerencia: organice mejor sus compromisos.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Si no te cuidas nadie te garantiza que no vayas a terminar en cama con un catarro o una indigestión. No confíes, podrías arrepentirte de su actitud.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Hoy aprovechar para relajarte; tendrás modo de entretenerte con tus amistades, podrás pasar noches agradables. En lo personal, tendrás éxito en todo.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Deje sus cosas bien en claro a su pareja, amigos o familiares; si no es así, puede traer malas consecuencias en el futuro inmediato.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Hable con sus allegados, no deje que el silencio se adueñe del lugar; puede producir roces futuros. Te recomiendo mostrarte más abierto a las opiniones.

PISCIS 19/02 a 20/03

Altibajos en el amor. Sugerencia: no coma en exceso o cualquier comida, puede traerle problemas estomacales. Demuestra más humildad, te irá mejor