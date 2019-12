09:01 AM

Las tempranas y extrañas muertes del 2019

El año que termina lo hace con sorprendentes fallecimientos de personajes del mundo del cine, la música o el deporte, famosos con mucho recorrido en sus profesiones pero que, una curiosa fatalidad, les ha colocado en las páginas de necrológicas. Uno de los últimos extraños casos ha sido el del rapero estadounidense Juice Wrld, nombre artístico de Jarad Anthony Higgins, un joven de 21 años con un gran presente en la música, que murió el pasado 8 de diciembre en el aeropuerto de Chicago (Illinois) después de sufrir una convulsión.

Las causas del deceso no han sido aclaradas todavía, aunque se apunta la tesis de una sobredosis de un analgésico opioide, según los primeros datos de la autopsia que recogía The New York Times.

El también rapero Nipsey Hussle, de 33 años, perdía la vida el 31 de marzo en las calles de Los Ángeles abatido a tiros por unos desconocidos.

La autoría del asesinato todavía no ha sido aclarada, pero la policía ha detenido como sospechoso al angelino Eric Holder. Mientras, la figura de Hussle fue despedida por más de 21.000 fans en el Staples Center, pabellón habitual de la franquicia de baloncesto de Los Ángeles Lakers.

La muerte de Keith Flint, cantante de la banda electrónica The Prodigy, el pasado 4 de marzo a los 49 años en su casa de Essex, al este de Inglaterra, sorprendió al mundo de la música por sus extrañas circunstancias. Días después, se conoció que Flint se quitó la vida, según informaaba el diario Daily Mail.

El suicidio ha sido la razón de la muerte también de tres estrellas del K-pop surcoreano, según informan los medios de ese país, que nos han dejado en 2019: Cha In-ha, de 27 años, el pasado 4 de diciembre; Goo Ha-ra, el 24 de noviembre a los 28 años, y Sulli, de 25, el 14 de octubre.

La cantante surcoreana Goo Ha-ra fue hallada muerte en su domicilio a los 28 años de edad.



Las tres muertes se han producido de la misma manera, encontrados sin vida en sus domicilio, abriendo un debate sobre la presión que sufren desde edades tempranas las figuras del entretenimiento en este país asiático, así como el acoso que sufren en redes sociales.



El caso de Luke Perry

La muerte del actor Luke Perry, protagonista de imperecederas series como "Beverly Hills, 90210", a los 52 años el pasado 4 de marzo, conmovió a la familia de Hollywood y a los aficionados del cine en general.

Luke Perry, una de las figuras de la serie Beverly Hills 90210, murió a los 52 años.



El prematuro fallecimiento del inolvidable “Dylan”, en “Bervely Hills”, se debió, según fuentes médicas, a un derrame cerebral.

Diferentes también han sido las razones de los fallecimientos de otros actores que se han despedido durante este año 2019. El imberbe Cameron Boyce, muy conocido por sus papeles en películas de Disney y que contaba con más de ocho millones de seguidores en Instagram, fallecía el pasado julio debido a un ataque de epilepsia mientras dormía, según publicaba la revista People.

Estrella de las series de Disney, Cameron Boyce falleció por causas epilécpticas.





Lisa Sheridan, actriz conocida por sus trabajos en “CSI” y en “El Mentalista”, perdía la vida a los 44 años el 26 febrero. La autopsia desveló que su muerte, en su apartamento de Nueva Orleans, se debió a la ingesta de una cantidad desproporcionada de sedantes para tratar su ansiedad y a complicaciones con su alcoholismo crónico.

La depresión fue una de las causas de la muerte del actor Kristoff St. John, conocido por participar en la serie estadounidense “The Young and the Restless”, que fue hallado sin vida en su casa de California. Kristoff St. John, de 52 años. La muerte de la estrella de telenovelas fue producto de una enfermedad cardíaca hipertrófica, según aparece en el informe de la autopsia obtenido por el diario USA TODAY.

El actor y comediante estadounidense Brody Stevens, conocido por su participación en uno de los programas de humor de la televisión estadounidense, “The Comedy Store”, fue encontrado ahorcado en su casa de Los Ángeles.

En el deporte

El mundo del deporte también cuenta con extrañas muertes a lo largo de 2019. Una de las más sorprendentes fue la del lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, de la liga de béisbol americano (MLB). Fue encontrado sin vida el pasado 1 de julio en un hotel de Arlington, en vísperas de un partido de su equipo. Skaggs, de 27 años, falleció como consecuencia de una sobredosis de drogas y alcohol, según reveló su autopsia.

El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, apareció muerto el 1 de julio en un hotel.



La esquiadora española Blanca Fernández Ochoa, de 54 años, medalla de bronce en eslalon en los Juegos Olímpicos de Albertville, en 1992, fue encontrada muerta en una sierra madrileña próxima a su domicilio, sin conocerse aún las razones de su muerte.

La muerte del delantero argentino Emiliano Sala ha sido una de las que más ha conmovido a la familia del fútbol. Sala, de 29 años, que pertenecía al Nantes francés, desapareció el 21 de enero mientras viajaba en una avioneta rumbo a la ciudad galesa de Cardiff para fichar por este equipo. Su cuerpo fue encontrado junto con los restos del avión diecisiete días después.

El delantero argentino, Emiliano Sala, murió en un accidente aéreo cuando era trasladado de Francia a Inglaterra.





La futbolista suiza Florijana Ismaili también era hallada muerta, ahogada, en el Lago Como (Italia) a principios de julio, cuando se encontraba de vacaciones con una amiga.

Más extraño fue el caso de la ciclista estadounidense Kelly Catlin, tres veces campeona del mundo y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en persecución por equipos, que se suicidó a los 24 años.

Los nombres de Saoirse Kennedy, nieta de Robert Kennedy, y Harry Morton, hijo del fundador de Hard Rock Café, se unen a este listado de extraños fallecimientos. Saoirse murió a los 22 años en su casa familiar del estado de Massachusetts, posiblemente por una sobredosis de medicamentos como publicó el diario The Boston Globe.

Por su parte, Morton, de 38 años y exnovio de la actriz Lindsay Lohan, fue encontrado sin vida el 23 de noviembre en su domicilio de Beverly Hills, en Los Ángeles