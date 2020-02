Las frases más emblemáticas que nos dejaron los premios Oscar

“La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional", dijo Bong Joon-ho por su película Parasite.

Por: AFP 09:03 AM / 10/02/2020

A continuación, algunas de las frases que dejó el domingo la 92 edición de los Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

- Kwak Sin-Ae, productora de “Parásitos” al recibir el premio a mejor película:

“Estoy sin palabras. Nunca imaginamos que esto sucedería. Estamos tan felices”.

- Bong Joon-ho, al recoger la estatuilla por mejor película por “Parásitos”:

“La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser su primer destinatario con el nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo rumbo que simboliza este cambio”.

- Joaquin Phoenix, mejor actor por “Joker”:

“Toda mi vida he sido un sinvergüenza. He sido egoísta, cruel a veces, difícil de trabajar (...) pero muchos de ustedes me han dado una segunda oportunidad”.

- Renée Zellweger, mejor actriz por “Judy”, sobre la leyenda de Hollywood Judy Garland:

“Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted”.

- Brad Pitt, mejor actor de reparto por “Había una vez... en Hollywood”:

“Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Estoy pensando que quizás Quentin (Tarantino) hace una película al respecto, al final los adultos hacen lo correcto”.

- Olivia Colman, mejor actriz en 2019 por “La favorita”:

“Terminó siendo la mejor noche de la vida de mi esposo (...) De verdad dice eso, y tenemos tres hijos”.

- Roger Deakins, mejor fotografía por “1917”:

“Soy un muy buen cocinero, en realidad”.