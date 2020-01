Las estrellas se preparan para aterrizar en Miami en la semana del Super Bowl

Las invitadas musicales de honor de esta edición son Jennifer López y Shakira.

Por: EFE 02:14 PM / 27/01/2020

Incontables famosos comienzan a llegar desde este fin de semana a Miami, junto a los atletas y miles de fanáticos, para participar en las actividades relacionadas con el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y el acontecimiento deportivo más importante de Estados Unidos.



Las invitadas musicales de honor de esta edición son Jennifer López y Shakira. Las dos artistas -encargadas de entretener a los fans durante el medio tiempo- ya están en el sur de la Florida y concentradas en los ensayos de su espectáculo, que por primera vez tiene a dos estrellas latinas.



También la cantante Demi Lovato ha revelado que, después de su participación el domingo en la noche en la entrega de los Grammy en Los Ángeles, viajará a Miami para participar en los ensayos.



La artista fue designada para interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.



El Super Bowl tiene este año como protagonistas a los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco, lo que ha atraído a miles de aficionados de todo el mundo y, con ellos, cantidades desorbitantes de dinero en un negocio multimillonario.



A mediados de esta semana de fanatismo deportivo llegará, además, el elenco de la novena entrega de la saga cinematográfica "Fast and Furious", que ha aprovechado la fiebre deportiva para programar un evento en esa ciudad estadounidense.



Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emanuel y John Cena participarán en el lanzamiento del primer adelanto de la película. Durante la actividad cantarán Cardi B y Ozuna, entre otros.



Entre martes y miércoles se espera también a The Chain Smokers, el rapero Russ, Megan Thee Stallion, Emilia Mernes, Rick Ross, Lost Kings, Luis Figueroa y Mya, quienes asistirán a la fiesta de la revista para caballeros Maxim.



Otro que se dará cita en la ciudad es Chris Brown, quien encabeza junto a Cardi B un festival de música urbana de dos días el próximo viernes y sábado en el estadio del equipo de béisbol de los Miami Marlins, en el icónico vecindario de La pequeña Habana, en el que la representación latina está encabezada por Nicky Jam.



Por su parte, la banda de rock Guns N' Roses y el grupo Maroon 5 lideran el Super Bowl Music Fest en el American Airlines Arena, durante jueves, viernes y sábado, acompañados por DJ Khaled, Dababy, Meek Mill, Megan Thee Stallion y Snoop Dogg, entre otros.



El viernes habrá conciertos de Harry Styles, Lizzo, Post Malone, Diplo, migos y 50 Cents, entre otros.



Al día siguiente, el plato fuerte es el show de Lady Gaga en Miami Beach, que será transmitido exclusivamente para los suscriptores de Direct TV, pero también se han anunciado fiestas en discotecas con Locos por Juana, Domino Saints, DJ Khaled, DJ Vice y Paris Hilton, además de presentaciones de Marshmello o The Chain Smokers.



En la jornada del partido Pitbull inaugurará los números musicales con el lanzamiento de su canción "Get Ready" junto al reconocido cantante de música country Blake Shelton.



También varias figuras del fútbol americano, que en EE.UU. son reconocidos como verdaderas celebridades, han programado para esta semana diferentes actividades de firmas de autógrafos en Miami, entre ellos Dan Marino, Jason Taylor, JuJu Smith-Schuster, Derwin James y Charles Fazzino.



Esta 54 edición del Super Bowl, que no ha dejado ni una sola habitación libre en los mejores hoteles de la ciudad, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Florida, el próximo 2 de febrero.