Las estrellas de 'Friends' sortearán una entrada para su esperado reencuentro

Con esto recaudarán fondos para combatir la pandemia.

Por: EFE 01:40 PM / 21/04/2020

Los protagonistas de "Friends" anunciaron este martes 21-A que recaudarán fondos para luchar contra el coronavirus por medio de un sorteo que permitirá a sus ganadores asistir a la esperada reunión de las seis estrellas de esta serie en un especial de HBO Max.



"Te invitamos a ti y a cinco de tus amigos a uniros a nosotros seis en el Estudio 24", dijo Jennifer Aniston en Instagram en referencia al lugar de las instalaciones de Warner Bros. en el que se rodaba la comedia.



"Podrán ser nuestros invitados a la grabación de nuestra reunión de HBO Max, en la que recordaremos el 'show', celebraremos lo bien que lo pasamos... Y también podrán tener la experiencia completa 'Friends VIP' del Tour del estudio Warner Bros", añadió.



Los afortunados también podrán tomarse un café con los protagonistas de Friends en el set de la famosa cafetería Central Perk de la serie.





Esta propuesta de los actores de Friends forma parte de All In Challenge, una iniciativa en la que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias causas solidarias que tratan de paliar los efectos de la pandemia.





En la web de All in Challenge se explica que los interesados obtendrán tickets para el sorteo de Friends en función de la cantidad que donen.



Los fondos que se obtengan irán a parar a organizaciones benéficas como World Central Kitchen (fundada y liderada por el chef español José Andrés) o Feeding America.



El rodaje de este especial de Friends estaba previsto que se desarrollara a finales de marzo, pero se tuvo que posponer por el cierre de Hollywood debido a la pandemia y todavía no tiene nueva fecha confirmada.



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los seis protagonistas de Friends, formarán parte de este especial junto a los creadores de esta comedia, David Crane y Marta Kauffman.



Medios estadounidenses apuntaron que cada uno de los actores cobrará entre 2,5 y 3 millones de dólares por participar en esta reunión.



Aunque los millones de fans de Friends han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo "retrospectiva" con entrevistas con el reparto.



Hasta hace muy poco, Friends se emitía en Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar el pasado verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de HBO Max, plataforma que comenzará su servicio el 27 de mayo.



Friends, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena.



Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.