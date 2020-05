Las cintas nominadas al Óscar no podrán competir en los Emmys

Ambos galardones mantienen sus fechas de entrega y no han actualizado la información al respecto.

Por: EFE 12:20 PM / 07/05/2020

Los proyectos audiovisuales que hayan sido nominados al Óscar no podrán competir en los premios Emmy, centrados en la televisión, ya que la organización ha modificado sus bases para ajustarse a los cambios en la industria del entretenimiento forzados por el coronavirus.



La decisión de los Emmy llega después de que la Academia de Hollywood, organizadora de los Óscar, anunciase que podrán concursar cintas estrenadas directamente por televisión o internet sin haberse proyectado en cines, clausurados por la pandemia, en su próxima edición.



Esta circunstancia podría suponer que ciertas producciones dieran con la manera de concurrir en ambos galardones, especialmente en el caso de documentales.

"La Academia de la Televisión apoya la decisión reciente tomada por la Academia de Hollywood de permitir que las películas originalmente pensadas para su estreno en cines pero lanzadas por 'streaming' o vídeo bajo demanda a causa de la pandemia puedan competir en los Óscar 2021", indicó la organización en un comunicado.

"Además de eso, la Academia de la Televisión decretó en marzo que, a partir de 2021, las producciones nominadas al Óscar no serán elegibles para competir en los Emmys", añadió.



El cambió quedó patente en la modificación de las bases aprobada en marzo, pero después del anuncio de los Óscar varios miembros expresaron sus dudas ante esta situación.



Por su parte, la Academia de Hollywood ha impedido desde el inicio la circunstancia inversa: Que producciones rodadas para televisión se cuelen en los Óscar aprovechando las medidas temporales.



En su modificación del reglamento, la organización reiteró que competirán exclusivamente las películas "originalmente pensadas para proyectarse en cines" afectadas por los cierres durante la pandemia.



Mientras tanto, ambos galardones mantienen sus fechas de entrega y no han actualizado la información al respecto.



En el caso de los Óscar, previstos para principios de 2021, el margen es mayor, pero los Emmy celebran su ceremonia en septiembre de este año.



"No hay planes de cancelar o retrasar la gala de los Emmy del 20 de septiembre ni las de los Creative Arts Emmy del 12 y el 13 de septiembre", explicó la Academia de la Televisión en marzo.



"Mientras las directivas y mandatos estatales y nacionales sobre la pandemia de Covid-19 continúen cambiando, la Academia de la Televisión y su socio para la retransmisión ABC seguirán las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles", añadió.



Aun así, se amplió el plazo para presentar candidatos hasta el 5 de junio.