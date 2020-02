Las campanas de Westminster repicarán por el 60 cumpleaños del príncipe Andrés

El príncipe es señalado de tener amistad con el condenado abusador sexual Jeffrey Epstein.

Por: Reuters 07:30 AM / 19/02/2020

Las campanas de la abadía londinense de Westminster repicarán con ocasión del 60 cumpleaños del príncipe Andrés el miércoles, a pesar de que se ha alejado de la vida pública tras las críticas surgidas por su amistad con el condenado abusador sexual Jeffrey Epstein.

Los cumpleaños de altos miembros de la familia real británica son celebrados tradicionalmente con el repique de las campanas en la abadía, escenario de coronaciones, bodas y entierro de celebridades británicas. Las campanas sonarán a la 1:00 de la tarde de este miércoles 18 de febrero.

“La abadía de Westminster es un lugar de culto especial y las campanas repican en el cumpleaños de la reina y el duque de Edimburgo; sus hijos; y el duque y duquesa de Cambridge y sus hijos”, indicó la abadía en un comunicado.

Andrés, hijo segundo de la reina Isabel, dejó sus obligaciones reales el año pasado, tras una entrevista sobre su amistad con el fallecido financista estadounidense Epstein, que fue hallado muerto en la cárcel mientras esperaba los cargos por tráfico de menores.

Él negó las acusaciones de una mujer que aseguró que fue víctima de la red de tráfico de Epstein y obligada a mantener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el príncipe, cuando tenía 17 años.

La entrevista provocó una ola de ira pública, ya que no logró explicar de forma adecuada por qué no cortó antes sus lazos con su amigo, además de no expresar mucha simpatía con las presuntas víctimas de Epstein.

Un fiscal estadounidense dijo el mes pasado que Andrés no aportó “ninguna colaboración” a la investigación sobre las actividades de Epstein.

Los edificios gubernamentales ya no tendrán que hacer ondear la bandera británica para celebrar el cumpleaños de Andrés, dijo el Departamento Digital, de Cultura, Medios y Deporte.