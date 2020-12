Músicos de todo el mundo forman Earth Orchestra y graban "Together is Beautiful"

La pieza musical creada por George Fenton, compositor británico, traspasa las fronteras y une a artistas de todos los rincones del mundo unidos por una sola pasión: la música.

Por: EFE / Reuters 07:50 AM / 04/12/2020

La discográfica británica Eagle Rock junto a Universal Music han lanzado este viernes 4-D la canción Together is Beautiful, banda sonora que representa a la llamada Earth Orchestra, que cuenta con 197 músicos de todo el mundo.



La pieza musical creada por George Fenton, compositor británico, traspasa las fronteras y une a artistas de todos los rincones del mundo unidos por una sola pasión: la música.



"La disposición a participar de cada uno de los artistas de esta obra maestra es mi razón para escribir música y para sentirme glorioso por formar parte de ella", dijo Fenton en un comunicado.



El proyecto ha sido realizado a lo largo de tres años - en 2018 surgió la idea de esta pieza musical creada a nivel mundial- por el retraso de la pandemia del coronavirus que, "en principio estaba estimado en seis meses", declaró a Efe Jude Dexter, directora del proyecto.



"El reto más grande ha sido la logística", declaró Dexter, "la conexión a internet para comunicarnos con algunos músicos era muy débil, por ejemplo en las islas del Pacífico, pese a ello ha sido algo único y maravilloso", añadió.



"Una de las cosas más especiales ha sido el compromiso que ha puesto la gente aún cuando no era su obligación ayudándonos a encontrar a músicos", destacó.



La obra musical ha sido representada en España por Lidia Alonso, violonchelista que pertenece al grupo de música británico Halo.



La artista española dijo a Efe que ha sido uno de los proyectos más especiales en los que ha trabajado, ya que es único en el mundo, "me ha llenado de alegría poder ser una parte de este proyecto".



"La música tiene un lenguaje universal, no hace falta que hables un mismo idioma para hacer música juntos", añadió la violonchelista.



La obra musical Together is Beautiful y el documental que lo representa están disponibles a partir de este viernes a través de internet.