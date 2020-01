Lady Gaga reveló que desarrolló una enfermedad después de ser abusada "repetidamente"

Gaga hizo llorar a toda la multitud con su desgarradora historia.

Por: Agencias 10:39 AM / 12/01/2020

Lady Gaga habló sobre su historia de abuso sexual en una nueva entrevista con Oprah y la poderosa conversación las hizo llorar a ambas. La cantante dijo que sufrió muchas agresiones sexuales y, como resultado, sufre un trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Lady Gaga fue la primera invitada en la gira 2020 de Oprah Winfrey Vision: Your Life in Focus el pasado 3 de enero. Hablaron frente a una multitud en vivo en Florida, según un informe de The Daily Mail, y Gaga hizo llorar a toda la sala con su desgarradora historia.

"Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años, y también desarrollé TEPT como resultado de ser violada y no procesar ese trauma", dijo.

Lady Gaga ahora sufre de fibromialgia, dejándola con un dolor insoportable a veces, y reveló que puede estar relacionado con su TEPT.

"De repente me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo yendo de la habitación del hotel al garaje a la limusina al escenario, y nunca lo enfrenté, y de repente comencé a experimentar este increíble dolor intenso en todo mi cuerpo que imitaba la enfermedad que sentí después de ser violada ", reveló.

Gaga dijo que espera ver que el tratamiento de salud mental empuje una solución a la fibromialgia con más frecuencia.

"Lo interesante de esto es que descubrí, a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con mis médicos, que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental", señaló. "Y la salud mental es una condición médica, debe tratarse como una condición médica. No debe ignorarse ", apuntó.

Después del encuentro en el escenario, Winfre buscó a la cantante para alabar su honestidad.

"Estuviste tan increíble, tan buena. Estuviste tan vulnerable, tan real , que ni siquiera podía creer que lo estuvieras haciendo. Pensé: '¿Estoy oyendo correctamente?' Oh, fuiste tan real ", le expresó Winfrey.

"Por supuesto, eso es lo que sucede cuando estás en presencia de un ángel", respondió la activista.