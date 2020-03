La serie "La casa de las flores" viaja al pasado en su tercera temporada

El nuevo material sugiere un chapuzón al pasado que muestra la vida, los deseos y aspiraciones de la juventud de los padres y amigos de los hermanos De la Mora.

Por: EFE 02:30 PM / 07/03/2020

Tras rumores en torno a la cancelación de la serie mexicana "La casa de las flores", fue publicado el primer adelanto de la tercera temporada este viernes y muestra un viaje en el tiempo y a nuevos actores.



Con peinados y ropa de la década de los años 70, el tráiler de la serie realizada por el director Manolo Caro sugiere un chapuzón al pasado que muestra la vida, los deseos y aspiraciones de la juventud de los padres y amigos de los hermanos De la Mora.



Aunque todavía no se es anunciada la fecha de estreno, la tercera temporada será la culminación del proyecto que comenzó con la participación de la actriz mexicana Verónica Castro como Virginia de la Mora, la matriarca de la familia, que por cuestiones personales tuvo que abandonar la segunda temporada.



Tras la muerte del personaje de Castro, Elena (Aisslin Derbez), Paulina (Cecilia Suárez) y Julián (Darío Yazbek) afrontaron en la segunda temporada el duelo con una familia que se caía a pedazos y exploraron temas como las sectas religiosas y el empoderamiento femenino, entre otros.



Según sugiere el video que anuncia el regreso de la familia disfuncional en la plataforma de contenidos Netflix, Virginia de la Mora regresará a escena, pero esta vez en su juventud con la actuación de Isabel Burr, quien advierte a una Virginia más libre y abierta de lo que se había mostrado en la primera temporada.



También fue anunciado el nuevo elenco, entre los que destaca el actor y cantante Christian Chávez y la cantante Ximena Sariñana, de quienes aún se desconoce qué papel juegan en esta última etapa de la obra de Caro, así como Rebecca Jones, Javier Jattin y Tiago Correa.



Caracterizado por el humor negro y la burla a la sociedad, las expectativas sobre los temas que indagará el director en esta tercera entrega son altas, sin embargo se vislumbra la contradicción entre las aspiraciones juveniles de los actores con el resultado de quienes se han convertido de mayores.



El cineasta mexicano debutó en 2013 como director de cine con la adaptación de su obra de teatro "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas", tras la que llegaron los largometrajes "Amor de mis amores", "Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando" y "La vida inmoral de la pareja ideal".



Caro debutó en la televisión en Netflix en 2018 con "La casa de las flores", una comedia de humor negro centrada en una familia acaudalada de México, propietaria de una floristería en torno a la cual florecen todo tipo de secretos.



La ficción no solo supuso el regreso a la televisión después de casi una década de Verónica Castro, sino que incluso puso de moda la cadencia al hablar del personaje interpretado por Cecilia Suárez.