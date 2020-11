La saga Depredador tendrá una quinta entrega

Esta cinta no continuará de manera directa los hechos acontecidos en la película anterior.

Por: EFE 08:00 AM / 22/11/2020

Los estudios 20th Century Studios, propiedad del conglomerado Disney, han comenzado a trabajar en la quinta entrega de Depredador, la clásica franquicia de ciencia ficción que ahora dirigirá Dan Trachtenberg.



Esta nueva entrega se sumará a las cuatro películas anteriores, que desde el estreno de la primera en 1987 han recaudado más de 440 millones de dólares en la taquilla mundial.



Según una exclusiva publicada el viernes 20-N por el diario especializado Deadline, la quinta película no continuará de manera directa los hechos acontecidos en la entrega anterior, El depredador, dirigida en 2018 por Shane Black, quien formo parte del reparto de la cinta original junto a Arnold Schwarzenegger.



Patrick Aison, cuyos créditos televisivos incluyen las series Kingdom, Jack Ryan y Treadstone, escribirá el nuevo guion.



Depredador, uno de los títulos más populares de la filmografía de Schwarzenegger, seguía la pista a un comando de mercenarios que, en su intento por liberar a un grupo de secuestrados por las guerrillas, son amenazados en la jungla por un mortífero extraterrestre. Tres años más tarde se estrenó Depredador 2.



Posteriormente, el célebre y despiadado alienígena fue llevado a la gran pantalla junto a otro icono de la ciencia ficción en Alien vs. Depredador (2004) y su secuela Aliens vs. Depredador 2 (2007).



En 2010 se recuperó la saga original con Depredadores, producida por Robert Rodríguez y con un guion escrito por él mismo en 1994, por orden del estudio Fox.



Más de 30 años después del estreno del filme original, la compañía apostó por una nueva versión en El Depredador (2018), repleta de acción, violencia y humor que marcará la senda a la próxima película.