La precuela de "Los juegos del hambre" sigue al joven presidente Snow y lo convierte en un héroe

"The Ballad of Songbirds and Snakes" saldrá en mayo de 2020.

Por: Agencias 12:01 PM / 22/01/2020

La precuela de "The Hunger Games", "The Ballad of Songbirds and Snakes", se centra en un protagonista poco probable: el presidente Snow. En la trilogía original de los "Juegos del Hambre" , el presidente Snow es el líder de una región distópica opresiva que saca el nombre de los niños de una lotería y los obliga a competir en un torneo en el que solo un contendiente victorioso sale vivo; reseñó Screenrant.

Es particularmente despiadado al diseñar estos torneos para hacerlos lo más peligrosos posible y garantizar la muerte de los niños. La autora Suzanne Collins ha asumido un desafío notable al hacer del presidente Snow un héroe en esta precuela.

La primera novela de los Juegos del Hambre se publicó en 2008. Estos siguieron a la empobrecida Katniss Everdeen, quien valientemente, tomó el lugar de su hermana en la brutal competencia de supervivencia llamada Los Juegos del Hambre. Después del éxito inmediato de la novela, Collins lanzó dos novelas más: Catching Fire (2009) y Sinsajo (2010).

Los relatos exponen a Katniss cuando ingresa a los Juegos del Hambre por segunda vez e intenta derrocar la opresiva regla del Capitolio. Debido a la respuesta abrumadoramente positiva de la trilogía, la película The Hunger Games salió en 2012 protagonizada por Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen.

La joven sirvió como un fuerte modelo a seguir para las mujeres que crecieron a fines de la década de 2000 y principios de 2010 y fue una de las primeras trilogías con una protagonista femenina en lograr tal éxito.

Después de un paréntesis de 10 años, Collins finalmente está lanzando otro libro en la serie y los fanáticos dedicados de las novelas tienen otra buena lectura que esperar. "The Ballad of Songbirds and Snakes" saldrá en mayo de 2020.

EW ha obtenido un extracto nunca antes visto de la próxima precuela, 64 años antes de la trilogía. Coriolanus Snow es un ambicioso estudiante de secundaria que está decidido a recaudar el dinero para asistir a la universidad. Es uno de los 24 primeros mentores de Hunger Games en ser seleccionado.

Los elegidos son un prestigioso grupo de personas mayores que tienen la tarea de preparar a los concursantes para entrevistas antes de los juegos como una solución para la falta de audiencia y para ayudar a que "evolucionen hacia una experiencia más significativa". El extracto termina con Snow decepcionado al enterarse de que le han dado un participante de la región más pobre: el Distrito 12.

El extracto de "Ballad of Songbirds and Snakes" revela algunos componentes clave del libro. Hubo juegos que existieron sin todo el brillo, glamour y estatus de celebridad. Antes de la incorporación de mentores, los juegos probablemente se sintieron más como una batalla de gladiadores opuesta a la obscena competencia de televisión de realidad que está en la trilogía.

Snow también fue una vez un adolescente aparentemente normal, trabajador e incluso amigable. La precuela puede exponer cómo convertirse en un mentor inmerso en los Juegos del Hambre lo desensibilizó y alimentó su necesidad de subir despiadadamente a la cima. Además, estará asesorando a una joven del Distrito 12. Considerando que Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss, fue el único vencedor conocido antes de de ella.

El libro tiene el potencial de ser una gran idea del descenso de Snow. Muchas novelas desde la perspectiva de villanos conocidos como Alias Hook en "Captain Hook", han tenido un gran éxito. A los lectores les encanta una historia desvalida y, por lo general, los villanos son sorprendentemente los últimos desvalidos.

Sin embargo, validar al presidente Snow es una tarea tremenda. Los fanáticos pueden descubrir que Collins está a la altura del desafío cuando se publique el libro.