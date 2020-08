La novia de Peña Nieto contrajo covid-19, según medios

La modelo mexicana Tania Ruiz presentó conjuntivitis, pérdida del olfato y presión en el pecho. Se realizará la prueba PCR.

Tania Ruiz, modelo y pareja actual del expresidente de México Enrique Peña Nieto, dio positivo a la prueba de coronavirus después de pasar unos días con su hija y sus padres en el céntrico estado de San Luis Potosí, informaron medios locales.



De acuerdo con información de la revista ¡HOLA!, la modelo mexicana presentó malestares como conjuntivitis, pérdida del olfato y presión en el pecho, entre otros síntomas, por lo que recibió la indicación de realizarse la prueba de diagnóstico.



Sin embargo, ni la modelo ni el expresidente han dado declaraciones públicas al respecto y la última publicación que se observa en las redes sociales de Ruiz es una fotografía de ella en blanco y negro de un reto viral en apoyo a las mujeres, en donde sus seguidores han aprovechado para dejarle mensajes de apoyo.



"Querida Tania: ¿es cierto que tienes COVID? De ser así por fa cuídate y no me vayas a contagiar a Kike (Peña Nieto) por fa, los quiero mil", escribió una usuaria desde su cuenta de Instagram.



En marzo de 2019, el expresidente apareció por primera vez en público con Ruiz en una boda celebrada en Acapulco, según mostraron imágenes de la misma revista de entretenimiento ¡HOLA!



En las fotografías se veía al exmandatario, que se había separado hacía no mucho de la actriz Angélica Rivera, junto a la modelo de 31 años, con quien se le relacionaba ya desde meses antes.



Además, el pasado 20 de julio, en el 54 cumpleaños del expresidente, Ruiz le dedicó un romántico mensaje a través de su Instagram.



La noticia del contagio de su novia viene en un momento complicado para Peña Nieto debido a la tensión generada por el retorno desde España de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y acusado de corrupción, para ser juzgado por supuestos fraudes cometidos durante su gestión.