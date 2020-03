La icónica serie de ciencia "Cosmos" regresa para explorar "mundos posibles"

Esta sería la tercera temporada. El objetivo seguirá siendo la "mejoría de la alfabetización científica".

Por: EFE 07:35 AM / 11/03/2020

La icónica serie de divulgación científica "Cosmos", protagonizada en los años 80 por el astrónomo Carl Sagan, regresa una vez más a la pequeña pantalla con la misión de explorar un universo de "mundos posibles" que no se limita a los exoplanetas, sino que abarca el presente y el futuro de la Tierra.



Su actual presentador, el astrofísico Neil DeGrasse Tyson, recibió a Efe en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde dirige el mismo planetario que le enamoró de la ciencia cuando era niño, y destacó que "Cosmos: mundos posibles", la tercera temporada de esta serie a la que puso cara en su renovación hace seis años, mantiene su "legado" de "mejorar la alfabetización científica".



Esta nueva entrega de 13 episodios, que se emite en el canal National Geographic, piensa, según el científico, "en una futura tierra como un mundo posible, y en qué camino estamos tomando".



"¿Es uno de esos mundos en los que no estamos, porque nos hemos extinguido? ¿O un mundo en el que no solo sobrevivimos, sino que prosperamos de manera que nuestros descendientes están orgullosos?", se cuestionó el divulgador estadounidense.



"Una de las características importantes de 'Cosmos' es que no solo te ilumina enseñándote ciencia, sino que te muestra cómo y por qué la ciencia es importante para lo que somos como personas y ciudadanos. No de un país, sino del planeta Tierra. Estamos en esto juntos, hay una biosfera. Como humanos, ¿cómo interactuamos con el mismo planeta que nos sostiene?", planteó DeGrasse.



"Aquí estamos, diciendo que vamos a buscar vida inteligente en el universo. ¿Hemos buscado a fondo vida inteligente en nuestra Tierra?", se preguntó el astrofísico, que entre los temas de la serie apuntó a los exoplanetas que están "ahí fuera", el funcionamiento "matemático" del panal de abejas, las comunicaciones químicas entre las plantas o las fronteras de la mente humana.



"Un mundo puede ser solo un lugar donde las normas son diferentes a lo que estás acostumbrado", apostilló.



"Cosmos: mundos posibles", que se estrenó el 9 de marzo, combina el talento de un equipo de científicos con los efectos audiovisuales dignos de cine de profesionales de "alto perfil", que juntos han dado lugar a "una de las mejores historias contadas nunca, y que aprovecha todo lo que Hollywood podía aportar", asegura el presentador.



La tercera parte de esta serie coescrita por la divulgadora Ann Druyan, viuda de Carg Sagan, llega además en un momento en el que se percibe en la esfera pública cierto escepticismo hacia la ciencia, desde los efectos del cambio climático hasta la propagación del coronavirus, contra lo que el astrofísico asegura que "Cosmos" intenta "empoderar" a su audiencia.



"No sé si vivimos en una época especial de tanto rechazo por la ciencia; quizás esa gente siempre ha estado ahí, pero ahora con internet los vemos salir", opinó DeGrasse, quien señala que internet "también es una fuente de acceso a la verdad" y, por encima de todo, las autoridades son quienes "tienen una responsabilidad" de tomar decisiones en pro de la salud y seguridad públicas.



"Si estás a cargo, tienes el poder de las leyes o influencia sobre los demás. Y si no llevas un nivel de alfabetización científica a esa posición, eso solo puede conducir al desastre. Decimos que los humanos están calentando el planeta. Decimos que se está propagando un virus. A lo mejor el coronavirus es un test moderno para ver quién escucha a los científicos y quién no", agregó.



"Porque los científicos, ya sabes, solo intentamos descubrir cómo funciona el mundo. Es una empresa muy humilde y una lección de humildad", sostuvo.