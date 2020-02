La hija de Steven Spielberg anunció su carrera en la industria del porno

La joven se describe a sí misma como una “criatura sexual”.

Por: Agencias 12:30 PM / 21/02/2020

La hija adoptiva del legendario director Steven Spielberg, Mikaela, anunció que comenzó a trabajar en la industria del porno. Afirmó que sus padres la apoyan en esta decisión.

Mikaela Spielberg, de 23 años, reveló en una entrevista exclusiva, y según reseñó la agencias Sputnik, con el tabloide británico que ya ha empezado a producir vídeos porno en solitario.

Ahora, la joven espera obtener su licencia de trabajadora sexual. Si bien en su momento publicó una serie de vídeos de poca calidad producidos por ella misma, luego decidió retirarlos temporalmente hasta que obtuviese la licencia.

Aunque hacer vídeos pornográficos en solitario y autoproducidos no es ilegal, Mikaela se mantuvo firme en su deseo de que todo estuviese dentro del marco legal. En un futuro, dice, le gustaría ser una bailarina erótica.

Mikaela afirmó que habla con asiduidad con sus padres y que les comunicó sus planes por FaceTime. Steven y su esposa, Kate Capshaw, estaban “intrigados”, pero “no molestos”, compartió.

La joven se describe a sí misma como una “criatura sexual”.

“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo. Y también me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma”, confiesa, y añade que antes no le gustaban sus pechos grandes pero que acaba de darse cuenta de que son “puro negocio rentable”.

“Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a nadie mi autonomía o virtud solo por un nombre”, declara la hija del director. También espera que su nueva elección de carrera le ayude a independizarse financieramente de sus padres.