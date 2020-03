La cultura en completa cuarentena por el virus

Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS, Juanes, Karol G... son solo algunos de los artistas que han cancelado sus conciertos por el Covid-19.

Por: EFE 06:45 AM / 13/03/2020

Sin festivales, ni estrenos y nada de público en directo. La vida cultural se impone una cuarentena para frenar posibles contagios masivos por el coronavirus, una pandemia que ha obligado a millones de personas a buscar el entretenimiento sin salir de casa.



El festival de música Coachella, que cada primavera atrae las miradas de medio mundo, confirmó que no se celebrará hasta otoño, exactamente igual que el estreno de la nueva entrega de James Bond, la primera película que pospuso su lanzamiento mundial, a la que han seguido "Mulan" y "Fast & Furious", aplazada hasta 2021.



Así queda la cuarentena impuesta por el coronavirus a la cultura, un día después de su declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud con cerca de 110.000 casos en todo el mundo:



Cine, teatro y TV sinpúblico, ni estrenos

La franquicia "Fast & Furious" ha decidido aplazar un año completo el estreno de su novena película. Si iba a llegar a los cines en mayo de este año, ahora no lo hará hasta el 21 de abril de 2021, día que antes estaba reservado para la décima entrega.



Tampoco se estrenará el nuevo filme de James Bond, "No Time To Die", una decisión que se tomó hace varias semanas al aplazar el lanzamiento desde abril hasta noviembre.



Por su parte, al gigante Disney la agenda del coronavirus no le podría haber venido peor: Su gran apuesta para la primavera era la nueva versión de "Mulan", una cinta que, por motivos obvios, tiene en el mercado asiático su principal foco, donde ya tuvo que posponerse. Ahora hace lo mismo en el resto del mundo, incluso después de presentarla por todo lo alto en Hollywood.

"A Quiet Place: Part 2", "Peter Rabbit 2: The Runaway", "New Mutants", y "Antlers" -producida por el mexicano Guillermo del Toro- también aplazaron sus estrenos.Asimismo, se han interrumpido rodajes como "Mission: Impossible" en Italia, "Competencia Oficial" -protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas- en España, "Falcon & The Winter Soldier" en República Checa y del "reality" "The Amazing Race" por todo el mundo.Y los preparativos para filmar la cinta biográfica sobre Elvis Presley quedan pausados después de que uno de sus protagonistas, Tom Hanks, haya dado positivo por el coronavirus en Australia.En el caso de la televisión, los estudios han tomado una medida drástica: Los programas se graban sin público en directo hasta nuevo aviso.El teatro ha sido de los últimos en caer, pues Broadway, en línea con las recomendaciones de las autoridades de Nueva York, ha suspendido este jueves las actuaciones de sus compañías.Sin música en directo hasta nuevo aviso. Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS, Juanes, El Puma... son solo algunos de los artistas que han cancelado sus conciertos por todo el mundo. Desde Francia, en el caso de la reina del pop, hasta Colombia en el de Juanes.Quizás la decisión más drástica fue la de aplazar el festival Coachella hasta otoño. Un anunció que llegó tras varios días de constantes rumores y que obligará a alterar las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas, y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.Tampoco se celebrarán el festival Sxsw de Austin (Texas), el Ultra Music Festival de Miami (Florida) y no se entregarán los Premios Latinos BMI.Ni el rock sonará por encima del coronavirus, pues el Salón de la Fama del Rock & Roll pospuso su ceremonia anual por el mismo motivo. Los honores a Whitney Houston y Depeche Mode tendrán que esperar.Después del aplazamiento de Coachella, la feria más importante del mundo para el sector de los videojuegos, la E3, confirmó que anula su edición 2020. Una decisión severa tomada con tres meses de antelación, pues se iba a celebrar en junio.Además, el CinemaCon, la cita que en Las Vegas (Nevada) reúne a los estudios de cine más importantes para programar la próxima temporada, dejó anoche claro que tampoco sucederá este año, al igual que la convención de cómics WonderCon.Mientras tanto, en México el Vive Latino 2020 continúa programado, aunque algunas bandas se han descolgado del evento por el coronavirus.Hay una excepción: el Festival de Cannes (Francia), que se resiste al temor a la pandemia y mantiene la cita cinéfila.Es el último bastión ante una crisis que deja un claro beneficiado, el entretenimiento en casa, el del "streaming", con plataformas como Netflix, HBO o Prime Video como la apuesta segura para despejar la mente en tiempos de incertidumbre.