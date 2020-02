La crisis climática llega hasta el "backstage" de los Óscar

Los presentadores y ganadores de las estatuillas, disfrutarán de una sala entre bastidores inspirada en la exploración polar y la preservación del medioambiente ante la crisis climática.

Por: EFE 11:03 AM / 06/02/2020

La preocupación por la crisis climática ha llegado hasta la "Green Room" de los Óscar, la sala entre bastidores en donde los presentadores y ganadores de las estatuillas pueden disfrutar de unos momentos de relax ajenos al bullicio de la gran gala del cine.



La Academia de Hollywood invitó este miércoles a un pequeño grupo de medios, Efe entre ellos, a visitar este espacio que ha diseñado la marca de relojes Rolex por quinto año consecutivo.



La "Green Room" es una pequeña e íntima sala situada a muy pocos metros del escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y este año su decoración está inspirada en la exploración polar y la preservación del medioambiente ante la crisis climática.



"El diseño de la 'Green Room' es un recordatorio de la belleza y fragilidad del medioambiente que Rolex busca proteger a través del apoyo de pioneros, tanto individuos como organizaciones, que buscan soluciones para salvaguardar el planeta para las generaciones futuras", dijo hoy en una nota el director de comunicación e imagen de Rolex, Arnaud Boetsch.



Uno de los detalles más vistosos de la sala es que simula ser un observatorio en el Polo Norte, por lo que a través de unas ventanas falsas uno "puede ver" el paisaje helado del exterior.



Además, una lámpara anclada en el techo pretende ser el Polo Norte desde el que surgen unas líneas que recorren la sala y que serían los meridianos dentro de este juego decorativo que propone Rolex.



Con varios sofás y mesas de pie para que las estrellas se puedan relajar en un ambiente absolutamente privado y lejos de la mirada de los medios de comunicación, la "Green Room" de estos Óscar también cuenta con una barra cuyo "catering" servirá Wolfgang Puck, el famoso chef austríaco que desde hace 26 años se ocupa del menú de la fiesta oficial de los premios.



Aunque la "Green Room" depende por completo de Rolex, su decoración vinculada con la crisis climática tiene relación con unos Óscar más concienciados con la protección del medioambiente.



Por ejemplo, el menú del Governor's Ball, la fiesta oficial de los Óscar, será este año un 70 % vegano y un 30 % vegetariano, con carne y con pescado.



"Joker", con once candidaturas, parte como aspirante destacada para unos galardones que se celebrarán este domingo y en los que "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman" y "1917" cuentan con diez nominaciones por cabeza.