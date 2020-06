La creadora de "Friends" lamenta que la serie no tuviera más diversidad

La serie, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena.

Por: EFE 07:31 PM / 08/06/2020

Desde su estreno en 1994, Friends ha sido una de las series más exitosas de la televisión incluso en la era actual del "streaming", pero en una intervención reciente Marta Kauffman, que creó el formato con David Crane, lamentó la falta de diversidad de la trama.



"Ojalá hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora. Lo lamento, porque habría tomado decisiones muy diferentes", dijo en una conferencia del festival ATX TV, cuyas declaraciones fueron replicadas este lunes 8 de junio por medios de comunicación locales.



"Siempre hemos alentado la diversidad de personas en nuestra empresa, pero no hice lo suficiente. Ahora todo lo que puedo pensar es ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer de manera diferente?, ¿cómo puedo llevar a cabo mi programa de nuevas maneras? Algo que me hubiera gustado saber hacer cuando comencé a trabajar como productora", explicó.



Anteriormente, el actor David Schwimmer -quien dio vida al personaje de Ross Geller en "Friends"- indicó en una entrevista con el diario The Guardian que él mismo trató de fomentar la diversidad.



"Era muy consciente de la falta de diversidad e hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en el programa fue una mujer asiática estadounidense, y luego salí con mujeres afroamericanas. Ese fue un impulso muy consciente por mi parte", aseguró.



Excepto estos personaje recurrentes, el elenco principal de "Friends" fue eminentemente blanco durante sus 10 años de emisión, incluidos sus protagonistas.



Hasta hace muy poco, "Friends" se emitía en Netflix en EE UU, pero Warner no dudó en desembolsar el pasado verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de HBO Max, plataforma lanzada el 27 de mayo.



Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.