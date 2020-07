La búsqueda de Naya Rivera pasa del rescate a la recuperación del cuerpo

Más de 80 profesionales trabajan en la búsqueda de la actriz.

Por: EFEa 04:45 PM / 09/07/2020

Las labores de búsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida este 8 de julio tras caer al agua en un lago al norte de Los Ángeles (EE UU), pasarán a ser de recuperación del cuerpo en lugar de rescate, indicaron las autoridades este jueves 9-J en una rueda de prensa.



La Policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, busca a la actriz de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión Glee desde la tarde del miércoles, después de encontrar a su hijo en el Lago Piru durmiendo solo en una embarcación que Rivera alquiló.



"Trabajamos con la hipótesis de que cayó al agua y no hemos podido localizarla. Puede ser un caso de ahogamiento", indicó el capitán de la oficina del sheriff del Condado de Ventura, Eric Buschow, a los medios de comunicación.



Según esta unidad, más de 80 profesionales trabajan en la búsqueda de Rivera, a los que se unirán equipos especiales de Los Ángeles y otros condados del sur de California.



En la tarde del miércoles, y a pesar de utilizar helicópteros, drones y equipos de buceo, no se dio con el paradero de Rivera en el Lago Piru, un reserva de 500 hectáreas, y la operación se detuvo en la noche para continuar en el amanecer del jueves.



Lo que se ha confirmado hasta el momento es que la actriz alquiló en torno de la 13.00 hora local una embarcación de recreo con su hijo de 4 años pero a las tres horas un segundo bote encontró al menor solo y dormido con un chaleco salvavidas.



Un día antes, Rivera publicó en Twitter una fotografía de los dos juntos con el mensaje "solo nosotros dos".



Las autoridades han aclarado que el menor estaba ileso y contó que salió a nadar con su madre pero ella nunca regresó.



En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes.



Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical Glee (2009-2015), y también ha figurado en los créditos del show televisivo Devious Maids y del filme de terror At the Devil's Door (2014).