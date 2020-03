La actriz Danna García contrajo el coronavirus

La intérprete colombiana, que se hizo famosa con su rol protagónico en telenovelas como Perro amor y más recientemente en Las amazonas, es la primera artista latina en ser diagnosticada con la enfermedad.

Por: EFE 05:40 PM / 16/03/2020

La reconocida actriz colombiana Danna García anunció este lunes a16-M través de sus redes sociales que contrajo el coronavirus, por lo que deberá quedarse recluida hasta que supere la enfermedad.



Aunque la estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes no informó dónde estaba, el equipo de la actriz en Miami dijo a Efe que García está en España, a donde viajó tres días antes.



La intérprete, de 42 años, ya había contado en Twitter que estaba de viaje e incluso había expresado su temor a bordo del avión que la llevó al Viejo Continente porque "todo el mundo" estaba estornudando, a pesar de que ese no es uno de los síntomas más comunes del virus.



Si bien no trascendió la razón que llevó a la artista a hacerse la prueba, las fuentes aseguraron que García se sentía bien y no tenía síntomas.



Además, agregaron que había viajado a España sin su hijo Dante, de dos años, cuyo padre es el periodista español Iván González.



La actriz, quien participó este año en la séptima temporada de "El señor de los cielos" de la cadena Telemundo, informó que estará "en casa" durante las próximas dos semanas y prometió a sus casi dos millones de seguidores en las redes que los mantendrá informados de su situación.



Esta artista colombiana, que se hizo famosa con su rol protagónico en telenovelas como Perro amor y más recientemente en Las amazonas, es la primera artista latina en ser diagnosticada con la enfermedad.



En Estados Unidos, las conductoras Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, esperan por los resultados del test de la enfermedad, tras haber estado cerca de alguien diagnosticado.



Por su parte, los periodistas Enrique Acevedo y Jorge Ramos, en Miami, y el reguetonero puertorriqueño Ozuna decidieron recluirse voluntariamente ante la posibilidad de estar infectados, aunque no se hicieron la prueba.



En el mundo del espectáculo angloparlante, los actores estadounidenses Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, además del británico Idris Elba, han anunciado de contrajeron el coronavirus.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia del Covid-19 ya deja unos 6.000 muertos y más de 165.000 contagiados en todo el mundo.