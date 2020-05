La actriz Carmen Villalobos será la nueva "Gaviota"

Compartirá protagónico con el cubano William Levy. El proyecto lleva por título Café.

Por: EFE 06:00 PM / 12/05/2020

La cadena estadounidense Telemundo presentó este martes 12-M sus planes de programación para los próximos meses y principios de 2021, que incluyen la segunda temporada de "Enemigo Íntimo" y una nueva versión de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, con Carmen Villalobos y William Levy como protagonistas.



El anuncio, hecho vía digital, representa el retorno del actor cubano a las telenovelas, después de una pausa de siete años, así como la interpretación de Villalobos de un personaje icónico que convirtió a su compatriota y colega Margarita Rosa de Francisco en una estrella de talla internacional.



Este papel también le dio en la versión mexicana el apodo de "La Gaviota" a la exprimera dama, Angélica Rivera.



El proyecto, titulado Café, será una coproducción con la cadena colombiana RCN Televisión, que produjo la primera versión y es dueña del guion con el que se hizo Destilando amor, en la mexicana Televisa, con la participación estelar de Rivera y Eduardo Yáñez.



Hasta ahora, Villalobos ha sido la actriz que más números uno de rating le ha dado a Telemundo, con sus participaciones en "El señor de los cielos" y las producciones en torno de Sin senos no hay paraíso.



Por su parte, Levy hasta ahora le ha producido grandes éxitos a Televisa, la que fue su casa por casi una década, con telenovelas como Sortilegio y Triunfo del amor.



La química de la pareja se demostró en la película El fantasma de mi novia, que rodaron en la República Dominicana en 2018.



Aunque este es el "remake" más impactante entre los anuncios de Telemundo, no es el único, pues la cadena informó que prepara una nueva versión de "Dónde está Elisa", su exitosa telenovela de 2010, protagonizada entonces por Sonya Smith y Gabriel Porras.



Esta nueva versión, que han bautizado Buscando a Frida, sigue el mismo patrón de la original chilena y la anterior hecha en Estados Unidos.



La historia, creada en 2009 e inspirada por eventos como las desapariciones en Portugal de la niña inglesa Madeleine McCann y en Chile del joven de 23 años Jorge Matute Johns, gira en torno al secuestro de una de las hijas de una familia adinerada.



Fuentes de Telemundo indicaron a Efe que mientras que "Café" se grabará en Colombia, todo estaba listo para comenzar en marzo las grabaciones de "Frida" en México, hasta que se impusieron las normas de aislamiento social para contener los contagios del coronavirus.



Un nuevo enemigo íntimo



Según la cadena, lo que sí ya ha completado es la segunda temporada de Enemigo Íntimo, una exitosa producción que viene ahora con un cambio radical en cuanto a la historia de amor.



Si bien esta vez sigue presente el romance, la propia protagonista Fernanda Castillo reveló a Efe que el amor que se explora es el fraternal.



"¿Quién puede hacerte más daño que tu propio hermano? ¿Qué amor es más complicado que el de tu propia familia?", se preguntó la actriz mexicana.



Castillo retoma su personaje de Roxana Rendiles, tras su fuga de la cárcel. Su hermano Alejandro Ferrer, de nuevo en las muy capaces manos de Raúl Méndez, sigue más empeñado que nunca en perseguirla.



Ya se había informado que el actor español Aitor Luna es el galán. La sorpresa es que gran parte de la acción volverá a tener lugar en la cárcel, esta vez con Ferrer dentro de ella.



Los efectos del Covid-19



La cadena confirmó que sigue adelante con los planes de comenzar su asociación con el actor y productor mexicano Fernando Colunga, en la serie Malverde, El Santo Patrón.



Sin embargo, la presentación digital de sus planes no deja claro cuándo aspiran a comenzar con las grabaciones de los proyectos, aunque en algunos países latinoamericanos los actores y resto de los equipos ya han comenzado a recibir fechas para su retorno al trabajo.



Fuentes del departamento de producción de Telemundo revelaron a Efe que se están modificando los planes para incluir muchas más escenas grabadas el aire libre, con menos personas y siguiendo las normas de dos metros de distancia, lo que deja un enigma en las esperadas escenas de besos.



Más realities y muchas noticias



Telemundo anunció además una nueva temporada de su exitoso concurso Exatlón. Aunque debió suspender la anterior, por no poder culminar las grabaciones en la República Dominicana, los ejecutivos de la empresa están convencidos que podrán regresar al país caribeño a grabar de nuevo la competencia atlética.



"El Domo del Dinero" es, por su parte, la novedad en este género. Según la cadena, se trata del "más dinámico programa de competencias en que se destacan el atletismo, el ingenio y el trabajo en equipo. Con dos equipos de concursantes determinados a vencer, nacerán héroes y podrán ganarse hasta 300.000 dólares".



Telemundo también presentó su departamento de noticias como uno de los pilares de su programación.



Desde el año pasado, la cadena apostó a expandir el área y, de hecho, el expresidente de la cadena César Conde, fue ascendido la semana pasada a líder de NBCUniversal News.



Hoy la cadena cuenta con un amplio equipo periodístico en México, con gran parte de los periodistas que formaban parte de la redacción en español de The New York Times, y en Estados Unidos, con las elecciones presidenciales de noviembre a la vuelta de la esquina.