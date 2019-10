La XIX Semana de la Lengua Italiana se celebrará sobre el escenario

Nota de prensa

La cultura es un elemento esencial de la identidad italiana en el mundo y representa un patrimonio material e inmaterial para enfrentar los desafíos de la vida contemporánea. El idioma italiano es tanto un legado del pasado como un puente hacia el futuro.



Es justo la importancia cultural de esta lengua, al igual que su influjo a nivel mundial y su densidad idiomática lo que ha llevado a la Embajada de Italia y al Instituto Italiano de Cultura de Caracas, bajo el patronato de la Presidencia de la República Italiana y el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la Cooperación Internacional de Italia, a la realización de la XIX Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que se llevará a cabo en Venezuela desde el domingo 20 octubre hasta el miércoles 30 del mismo mes.



Este año para la XIX Edición de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo el tema elegido es L’italiano sul palcoscenico (“El Italiano sobre el escenario), en el que embajadas, consulados e institutos de cultura organizarán eventos para promover el idioma italiano en 122 países. La iniciativa nació en 2001 de un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Accademia della Crusca, a la que luego se unió la Confederación Suiza, un país en el que el italiano es uno de los idiomas oficiales.



El conocimiento del idioma italiano es, de hecho, la clave necesaria para ponerse en contacto con su cultura en un sentido amplio y comprender mejor la dinámica del “Vivere all’italiana”. Del análisis de los datos sobre la difusión del italiano en el mundo se desprende que más de dos millones de extranjeros eligen estudiar italiano para acercarse a su rico patrimonio artístico y creativo.



No obstante, la gran peculiaridad de esta entrega de la Semana de la Lengua Italiana residirá en el hecho de que todos los eventos estarán enmarcados en el género espectacular que, en este caso, abarca tanto eventos de corte teatral como musicales. En ellos, talentosos artistas venezolanos rinden homenaje a la italianidad mediante la representación de piezas escénicas vinculadas a ella, así como a autores fundamentales de dicho ámbito.





La programación especialmente elegida para esta ocasión se inicia el domingo 20 de octubre con la pieza Novecento, en el Espacio Plural del C.C. Paseo Las Mercedes, Nivel Trasnocho, a las 2:00 p.m., que bajo la dirección de Darío Piñeres constituye uno de los monólogos más interesantes de la dramaturgia actual por su propuesta que apunta a la problemática existencial del hombre.

La obra fue escrita por Alessandro Baricco y publicada en el año 1994. Esta producción es protagonizada por el primer actor Antonio Delli. El argumento se basa en la historia de un pianista que nació y vivió toda su vida en un barco y cuya problemática existencia consiste en la imposibilidad de abandonar la embarcación y su zona de confort. De este modo, este trabajo es una clara alegoría de la situación del hombre contemporáneo y su dificultad para vivir la vida real más allá de su entorno inmediato. Entradas a la venta en www.trasnochocultural.com o en las taquillas del Trasnocho.



Una de las cosas que ha sido clave en la curaduría de las obras participantes en esta Semana de la Lengua Italiana ha sido la diversidad de periodos estéticos que toman parte en ella. En este sentido, los ismos de comienzos del siglo XX, han sido claves y por eso un autor como Luigi Pirandello y sus textos fueron incluidos en la obra, Máscaras desnudas, que será presentada el miércoles 23 de octubre en el Centro Cultural BOD, a las 6:00 p.m. En este montaje participan, con roles intercambiables, entre Patty Oliveros, Jorge Palacios y Juan Carlos Azuaje. La obra cuenta con libreto, video y dirección de Antonio Costante. Entrada Libre.



Continuando con la programación, se presentará el miércoles 23 de octubre, una pieza teatral que constituye un momento singular en esta Semana de la Lengua italiana, en el sentido de que será presentada en el Teatro de la UCAB, a las 12 del medio día y que contará con entrada libre. Se trata de la pieza, La Mamma, bajo la autoría y la dirección de Luigi Sciamanna. La importancia de esta obra en particular en el contexto de esta semana se centra en el hecho de que la misma es la representación de una familia italiana en la constelación de la dictadura fascista durante la Segunda Guerra Mundial y los roles arquetipales de la mujer italiana en tal circunstancia.



El viernes 25 a las 6:00 de la tarde, también con roles intercambiables, entre Patty Oliveros, Jorge Palacios y Juan Carlos Azuaje, se presenta en el Centro Cultural BOD, con entrada libre, la obra, Giorgio Strehler y el Piccolo Teatro de Milán, una biografía del gran director del Piccolo Teatro de Milano, importante exponente del teatro vanguardista italiano, desde su fundación en 1947, con un notable despliegue de imágenes históricas de la posguerra y fragmentos de videos de algunos de sus montajes más importantes, en ella se da la participación de tres actores y la narración de Antonio Costante, quien concibió esta pieza y la dirige. Cuenta con la producción de Coco Seijas.



Sin embargo, no todo está referido a lo dramático per se en esta programación del 2019. La ópera es un género que tiene una importancia capital en la esfera de lo italiano y es por ello que el sábado 26 de octubre, en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música y con entrada libre, serán puestas en escena arias de tres óperas del período verista, estas son Tosca, Pagliacci y Cavallería Rusticana, Gala Semi Stage “Verismo en 3 actos”, que contarán con la dirección musical del maestro Alfredo Rugeles, la especial participación de Betzabeth Talavera, soprano; Robert Girón, tenor; Claudio González, barítono junto a la Orquesta Sinfónica “Juan José Landaeta”, la Coral Nacional Simón Bolívar y la colaboración del Teatro Teresa Carreño que aportará elementos escenográficos, de utilería y vestuario. La puesta en escena estará a cargo de Francisco Díaz y la producción general de Milvia Piazza.



El domingo 27 de octubre dos eventos darán continuación a la programación, caracterizada por una gran variedad de matices. Así, a las 11:00 de la mañana será la gala, San Remo… Sin fronteras en el Aula Magna de la UCV, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección y arreglos del maestro Gregory Antonetti y la intervención especial de la Primerísima cantante Mirla Castellanos. Esta presentación se realiza a beneficio del Comité Italiano de Asistencia “Comitas”. Las entradas estarán a la venta en www.solotickets.com. A las 5:00 de la tarde, en el Centro Cultural BOD y con entrada libre, se llevará a cabo, bajo el título de Las cuatro estaciones teatrales de la dramaturgia italiana a partir del siglo XVIII, una conversación entre Antonio Costante y dos actores con roles intercambiables en torno al perfil biográfico de los cuatro reformadores fundamentales del teatro italiano de los siglos XVIII, XIX, y XX. Goldoni, Maestro de la comedia veneciana, Pirandello, el fundador del teatro moderno italiano, De Filippo, padre de la comedia napolitana contemporánea y Fo, bufón del teatro de compromiso social del siglo XX. En este caso son protagónicos Patty Oliveros, Jorge Palacios y Juan Carlos Azuaje.



Finalmente y como conclusión de esta semana excelsa, el miércoles 30 de octubre en el Trasnocho Cultural será presentado el filme, Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) de Giuseppe Tornatore y música de Ennio Morricone, en una versión restaurada que permitirá a todos los cinéfilos redescubrir este clásico un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine, en el contexto de la celebración del tercer aniversario de “Clásicos Trasnocho” y contará con la introducción de José Pisano, crítico, Director General de Cinematográfica Blancica y Director de Programación de Trasnocho Cultural, Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo. Asimismo, en el transcurso de este evento será presentado un documental en homenaje a los artistas ítalo venezolanos que han destacado en las tablas en Venezuela, tal como expresa el Consejero de Cultura, Stefano Marguccio: “La Proyección del cortometraje es una contribución de la Embajada a los artistas Ítalo venezolanos que han enaltecido las tarimas del país en estos años: los verdaderos italianos sobre el escenario”. Entradas a la venta en www.trasnochocultural.com o en las taquillas del Trasnocho.



La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es el evento que promueve al italiano como una gran lengua de la cultura clásica y contemporánea. La invitación es a no perderse estos eventos de tanta riqueza cultural en la esfera de las bellas artes y de la italianidad.

Consulte la programación, los horarios a través de: www.iiccaracas.esteri.it y ambcaracas.esteri.it.

Más información a través de Facebook: Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Twitter: @iicdecaracas @ItalyinVEN e Instagram @iicdecaracas.