"La Primerísima" supera el covid-19 y dice: Habrá Mirla Castellanos para rato

Por: Agencias 12:57 PM / 11/10/2020

"La Primerísima" Mirla Castellanos informó, desde España, a sus seguidores que contrajo el covid-19 y que está saliendo de la crisis.

En Instagram -- @mirlaprimerisima -- difundió este domingo 11 de octubre el siguiente comunicado: "Hoy con absoluta responsabilidad y agradeciendo a la vida les comunico que estoy saliendo de mi crisis de ser positiva en covid.



Después de presentar síntomas fui al médico de inmediato para hacerme el examen y resulté positiva. En ese momento decidí no alarmar, tomé la decisión junto a mi familia y manager de no hacerlo público y acotar todas las medidas e indicaciones que el médico me indicó.



Presenté mucho agotamiento, dolores en el cuerpo y cabeza, tos, pérdida del gusto pero afortunadamente no tuve fiebre y mi sistema respiratorio estuvo bien.



Hoy al superar este momento quiero recordar que todos estamos expuestos a este contagio que no sabemos el momento y dónde contraerlo.



Continuar con el aislamiento social, uso del tapa bocas, antibacterial y lavarnos las manos con mucha frecuencia.



Agradezco entiendan mi decisión de no hacerlo público en su momento hasta no poder superar mi crisis y recuperar mi salud. Estuve activa en redes con la ayuda de Luis Capecchi.



Estoy como saben en Madrid temporalmente y aquí como en muchos países la enfermedad está muy latente.



Gracias a Dios y a la vida habrá Mirla Castellanos para rato. Por favor a seguir cuidándonos. Gracias ♥️".

Mensajes de solidaridad con la cantante se multiplicaron en la red. Maite Delgado (@delgadomaite) : "Te abrazo querida amiga �� Claro que habrá @mirlalaprimerisima para ratoooooo".

La cantante Annae Torrealba respondió: "Siempre pendientes de ti y con mucho cariño, te envío un gran abrazo".

Su mánager, @luisecapecchi, escribió: "Mi Primerísima hoy puedo decirte públicamente mi preocupación y stres de ese momento. El estar pendiente a cada rato. El escucharte a diario vía telefónica era mi alivio. Te amo inmenso. Gracias a Dios superaste esto como una guerrera".