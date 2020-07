La Met Opera ofrecerá conciertos virtuales desde distintas ciudades del mundo

Se trata de un total de 12 conciertos que los entusiastas de la ópera podrán disfrutar virtualmente durante este verano y el otoño.

Por: EFE / Foto: AFP 03:58 PM / 12/07/2020

La Ópera Metropolitana de Nueva York, conocida como la Met Opera, anunció este sábado la celebración de una serie de conciertos que recorrerán a partir de julio ciudades de Europa y EE.UU., entre ellas Nueva York, Barcelona y Berlín, y que serán retransmitidos en vivo a través de un servicio de pago.



Se trata de un total de 12 conciertos que los entusiastas de la ópera podrán disfrutar virtualmente durante este verano y el otoño, el primero de los cuales tendrá lugar en Múnich (Alemania) el 18 de julio y el último en Nueva York el 19 de diciembre.



"Esta nueva iniciativa pretende crear oportunidades de actuaciones en vivo para nuestros artistas y para nuestro público en un momento en el que los dos realmente lo necesitan", explicó este sábado en una rueda de prensa virtual el director general de la institución, Peter Gelb, en la que también participaron cantantes que formarán parte de la iniciativa.



"Aunque se están empezando a producir algunos conciertos una vez más en algunas partes del mundo, esta es una oportunidad para los seguidores de la ópera para ver a sus estrellas favoritas en vivo, dado que va a pasar mucho tiempo antes de que los artistas y su público puedan desplazarse libremente de nuevo", dijo Gelb en referencia a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia del coronavirus.



Las actuaciones tendrán lugar en parajes pintorescos sin la presencia física del público, una decisión que Gelb explicó se ha tomado porque se cree que será más satisfactorio ver estas actuaciones desde casa, sin tener que poner en práctica todas las medidas de distanciamiento social.



Además, apunta la Met Opera, las cámaras podrán así moverse libremente por el interior de los palacios, mansiones e iglesias en las que tendrán lugar los conciertos, "capturando las actuaciones de los artistas además de los detalles arquitectónicos de los inusuales escenarios".



Durante los cortes entre las distintas escenas, el programa conectará con Nueva York, donde la presentadora del programa, la soprano Christine Goerke, dará paso a pequeños segmentos de documentales para entretener al espectador en las pausas.



El primero de los conciertos contará con el célebre tenor alemán Jonas Kaufmann, que interpretará un programa de arias clásicas desde la biblioteca del Monasterio de Polling, rodeado del paisaje bávaro de las afueras de Múnich.



El interior barroco de este lugar histórico, construido en la década de 1770 y que cuenta con altos techos y grandes frescos, servirá de escenario para piezas como el “Nessun dorma”, de Turando; el “E lucevan le stelle”, de Tosca; “Ah! lève-toi, soleil” de Roméo et Juliette, “La fleur que tu m’avais jetée” de Carmen, “È la solita storia” de L’Arlesiana, y “Un dì all’azzurro spazio” de Andrea Chenier.



Cada entrada, que podrán adquirirse en la página web de la Met Opera, costará 20 dólares, lo que dará derecho a ver la actuación hasta 12 días después de la celebración del evento.



Tras la biblioteca de Munich, Roberto Alagna y Aleksandra Kurzak cantarán desde un palacio en Eze (Francia) el 16 de agosto, mientras que el 29 de ese mismo mes Lise Davidsen actuará en el Palacio Oscarshall de Oslo.



Con el cuarto concierto, la Met Opera llegará a Barcelona el 12 de septiembre, en concreto a la Fundación Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donde deleitará a los espectadores con su voz Joyce DiDonato, mientras que una quinta actuación de Sondra Radvanovsky y Piotr Beczała tendrá lugar el 26 de septiembre en la misma ciudad, aunque en un lugar aun por determinar.



En octubre, los conciertos llegarán a Viena y Malta, en noviembre a Berlín y Zurich -donde cantará el mexicano Javier Camarena-, y en diciembre a Gales y Nueva York, donde se podrá punto final a la serie.



El anuncio de la Met Opera se produce poco más de un mes después de que la institución desvelara que, con el coronavirus, habían decidido no volver a abrir las puertas de su sede en Nueva York hasta el próximo 31 de diciembre, lo que supuso la cancelación de los primeros meses de su temporada 2020-2021.



"Dada la enorme complejidad en términos organizativos de la Met, no tenemos más opción que la de cancelar la temporada de otoño", afirmó entonces Gelb en un comunicado.



"La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía y de nuestro público son nuestra máxima prioridad, y simplemente no es factible volver a la ópera para septiembre mientras el distanciamiento social siga siendo un requerimiento", agregó.