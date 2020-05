La Banda MS lleva la música norteña a todo el mundo con Snoop Dogg

En el tema Qué maldición se incluye la voz de Snoop Dogg, rapeando en inglés y castellano.

Por: EFE 02:13 PM / 02/05/2020

La mexicana Banda MS de Sergio Lizárraga lanzó este viernes 1 de mayo la inesperada colaboración Qué maldición, con el rapero estadounidense Snoop Dogg, en un paso más hacia la internacionalización del género norteño, dijeron en entrevista con Efe.



"Siempre hemos luchado no solo por llevar el nombre de Banda MS a un lugar importante en la música, sino que también estamos comprometidos con que el género sea reconocido y escuchado en el mundo. Esta colaboración es un paso gigante en este proceso", explicó Oswaldo Silvas, vocalista del grupo.



La canción, que es número uno en tendencias de Youtube y ya cuenta con más de medio millón de visitas en esta plataforma, es totalmente identificable como una canción de banda norteña por su sonido y su romántica letra pero incluye la voz de Snoop Dogg, rapeando en inglés y castellano, y sorprendentemente se integra a la perfección.



El acercamiento entre la banda y el cantante de hip hop lo empezó Snoop Dogg, quien publicó en sus redes un vídeo en el que escuchaba Banda MS triste porque su equipo había perdido.



Meses después volvió a subir otras imágenes en las que sonaba Banda MS y una persona cercana a él les dijo a los integrantes del grupo de música regional que quería hacer un tema con ellos.



"Cuando se hizo la pista se le envió a Snoop y dijo "I loved it" (la amo) y pidió que no cambiásemos nada. Y él añadió su parte y realmente hizo magia. Cuando escuchamos la voz de Alan (Ramírez) y la de Snoop Dogg nos quedamos pasmados. El también dijo que 'ya está la canción romántica ahora vamos con la bailable'", explicó Silvas.



Banda MS nació en 2003 en Sinaloa, en el norte del país, y desde entonces fueron escalando y llevando el característico sonido de la música norteña por todo México y también de manera internacional.



Incluso iban a participar en el festival Coachella de California, pero el evento ha sido aplazado por el coronavirus.



A pesar de esto dijeron que se mantienen positivos y han recolocado algunas fechas como un concierto con Snoop Dogg para julio que esperan poder llevar a cabo, al igual que retomar su gira 2020.



Este tiempo de cuarentena también les está sirviendo para recordar los grandes pasos de su carrera y para reafirmar lo que ya sabían: que su objetivo es ser una agrupación consagrada de la música mexicana.



"Somos unos músicos muy soñadores, tenemos muy firme nuestro objetivo, nuestro fin y siempre hemos soñado con ser una agrupación consagrada en la música mexicana, que pase el tiempo y poder estar vigentes, trascender y poner nuestro granito de arena para que la música de banda sea reconocida en todo el mundo", concretó Silvas.



Para él, el secreto del éxito de Banda MS es que siempre ha sido fundamental para ellos abrir la mente, expandir horizontes y no tener miedo al cambio ya que, aunque duela, siempre es positivo.



"Queremos seguir escuchando esa voz que nos dice 'trasciendan anímense, arriésguense' y un día vamos a ver realizados los sueños que tenemos cada uno de nosotros", añadió el cantante.



Durante la cuarentena los más de 15 integrantes de Banda MS no pueden verse para tocar pero todos están trabajando desde su casa, componiendo, grabando y creando contenido, y a veces se juntan dos o tres para hacer pequeños conciertos a través de redes sociales, dijo Alan Ramírez, también vocalista de la agrupación.



Silvas consideró que a pesar de las dificultades está siendo un buen momento para "hacer un alto y voltear atrás a analizar lo que hiciste".



Asimismo, cree que es un buen momento para hacer cambios si es necesario tanto en lo profesional como en lo personal ya que "cuando algo se para es con esa intención, la llanta de un carro no puedes cambiarla cuando está caminando" terminó Silvas.