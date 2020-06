Kristen Stewart interpretará a la princesa Diana

La película, que será dirigida por el chileno Pablo Larraín, abordará los dilemas que llevaron a Lady Di a romper lazos con la familia real británica.

Por: EFE 11:05 AM / 17/06/2020

Kristen Stewart interpretará a Lady Di en 'Spencer', una película sobre tres días concretos en la vida de la princesa Diana de Gales que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín.



El portal Deadline aseguró este miércoles 17-J que este proyecto se está presentando en el mercado virtual de Cannes (Marché du Film) a posibles inversores con el objetivo de comenzar el rodaje en 2021.



Steven Knight, que escribió la película Eastern Promises (2007) y que creó la serie Peaky Blinders, ha firmado el guion de esta cinta sobre las dudas y dilemas de Lady Di que le llevaron, finalmente, a romper lazos con la familia real británica.



"Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas", dijo Larraín.



"Normalmente, el príncipe llega y encuentra a la princesa, le propone matrimonio y al final se convierte en reina. Eso es un cuento de hadas. Pero cuando alguien decide no ser la reina y dice 'prefiero irme y ser yo misma', es una gran gran decisión, un cuento de hadas del revés. Siempre me ha sorprendido eso y pienso que tuvo que ser muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película", explicó.



La acción de 'Spencer' se desarrollará en un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de auto.



Larraín, uno de los cineastas latinoamericanos más admirados del panorama contemporáneo, ha jugado con la realidad en muchas de sus películas como 'Jackie' o 'Neruda' (ambas de 2016), dos miradas muy libres a Jacqueline Kennedy y Pablo Neruda, respectivamente.



Y su presentación en 2012 para el gran público con "No" también estaba muy vinculada a un hecho histórico: el plebiscito en 1988 que perdió el dictador Augusto Pinochet para seguir en el poder.



En el caso de "Spencer", Larraín se mostró muy interesado por el significado icónico de Lady Di.



"Millones y millones de personas, no solo mujeres, sintieron empatía por ella. Decidimos meternos en una historia sobre la identidad y alrededor de cómo una mujer decide de alguna manera no ser la reina. Es una mujer que, a lo largo de la cinta, decide, y se da cuenta de, que quiere ser la mujer que fue antes de conocer a Carlos", detalló.



Aunque alcanzó la fama, especialmente entre el público juvenil, por la saga de películas Twilight, Stewart se ha alejado en los últimos años de los grandes proyectos para dedicar sus esfuerzos a un cine más minoritario y arriesgado.



Así, la actriz ha participado en filmes como Still Alice (2014), Clouds of Sils Maria (2014), Café Society (2016), Personal Shopper (2016) o Seberg (2019).