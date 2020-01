Kristen Stewart: Las mujeres estamos tomando roles que no tuvimos oportunidad

La actriz ha defendido un discurso a favor de incorporar nuevos personajes en la influyente industria del entretenimiento.

Por: EFE 09:22 AM / 31/01/2020

Con "Alien" como referencia, Kristen Stewart era la candidata perfecta para protagonizar "Underwater", que combina terror y ciencia ficción ante una amenaza que vive en nuestros mares, ya que "el ecosistema puede volverse peligroso" si no lo cuidamos, aseguró la actriz en una entrevista con Efe.



Pero además de un mensaje ecologista, Stewart encuentra en esta película de ciencia ficción que cambia el espacio exterior por el fondo oceánico, un papel que llega en un momento en el que las mujeres están interpretando roles que "querían emular" pero nunca pensaron que "tendrían la oportunidad de hacerlo".



"Creo que si pensamos en las cosas que las mujeres están representando en este momento, y las comparamos con el tipo de arquetipos a los que dimos forma con papeles icónicos, vemos que estamos emulando roles que nunca pensamos que tendríamos oportunidad de hacer", aseguró.



Stewart analizó los cambios en la industria cinematográfica en el corazón de la misma, en Los Ángeles, durante una que conversación que se produjo en su regreso a Hollywood, donde llegó a lo más alto cuando protagonizó "The Twilight Saga" con Robert Pattinson -fue la actriz mejor pagada del mundo-, pero abandonó durante un tiempo en el que trabajó con estrellas europeas como Juliette Binoche y se convirtió en la primera estadounidense en ganar el premio César.



En todo momento, la actriz ha defendido un discurso a favor de incorporar nuevos personajes en la influyente industria del entretenimiento, pues en anteriores entrevistas se mostró dispuesta a interpretar una superheroína lesbiana y denunció que llegó a recibir consejos para ocultar su sexualidad si quería obtener buenos trabajos en franquicias como Marvel.



"No soy yo la que está haciendo esas películas, pero me gustaría ver eso, claro", respondió la actriz preguntada sobre si esperaba que las grandes compañías incorporen nuevos papeles donde la mujer toma un rol líder como es el caso de "Underwater".



En la cinta de los estudios Fox, Stewart interpreta a la responsable de una expedición que llega al fondo de los mares y que por un fallo técnico deja a todo el grupo sin contacto con la superficie, por lo que debe buscar la forma de sobrevivir en su propio planeta, que se vuelve enemigo de los humanos.



"Me gusta la idea de no tener que temer a una mujer que acepta los golpes, las mujeres también pueden ser la última persona que salva, el ultimo esfuerzo, lo que generalmente ha sido un arquetipo masculino", explicó.



Y esta historia recuerda en numerosas ocasiones a "Alien", la cinta que hace 40 años unió ciencia ficción y terror de una forma que nunca se había visto y en la que también un personaje femenino introdujo un rol muy distinto a lo que acostumbraban ambos géneros.



La producción de "Underwater" menciona la película de 1979 como referencia, con la diferencia de que la amenaza llega de nuestro propio planeta en forma de criaturas y fuerzas submarinas que los seres humanos desconocemos.



"Hay una cantidad increíble de cosas que no conocemos sobre nuestro planeta, y también muchos elementos y aspectos que ignoramos para estar vivos", analizó Stewart sobre la motivación de la película, que dentro de su acción e imaginación puede dar lecciones "al mundo en el que vivimos".



"Si empiezas a arañar, a quitar cosas que no son tuyas y minar recursos que mantienen al ecosistema para solo preservar tu existencia, entonces te confrontarán. La película es sobre el instinto básico de supervivencia y cuestiona por qué hacemos ciertas cosas, a veces un poco irónicas", reflexionó.