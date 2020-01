Kerly Ruiz dice que la mayoría de los hombres que le coquetean por las redes son casados

“Si yo hablara, si este Instagram hablara de todas las personas que me escriben”, advirtió la exanimadora venezolana radicada en EE UU.

Por: Agencias / Redacción WEB 03:00 PM / 08/01/2020

La animadora venezolana Kerly Ruiz se inició en el mundo de YouTube con un reality show llamado Kerly Sin Filtro, en donde introduce a todos sus fanáticos a los aspectos más privados de su vida.

En el segundo capítulo del seriado reveló algunos detalles de los hombres que le escriben por redes pese a estar casados.

En una parte del video publicado el pasado 5 de enero, la también modelo radicada en Estados Unidos sacó a la luz ese tema.

“Si yo hablara, si este Instagram hablara de todas las personas que me escriben. Lo peor del caso es que casi todos son casados”, dijo la presentadora establecida en Estados Unidos.

Además de esto, la exanimadora de programas de farándula como La Bomba, de Televen, y luego de Portada’s en Venevisión, afirmó que cada uno de ellos muestra en sus perfiles de Instagram a una “familia perfecta”.

“Si yo quisiera crear polémica yo publicara todas estas conversaciones (…) Qué bueno que se encontraron conmigo que no me gusta la polémica ni el chisme”, agregó.

Sin embargo, reveló: “No me gustan los hombres casados, no me interesan” y que se cuida mucho cuando habla con este tipo de hombres en redes sociales.