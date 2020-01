Karolina con K: "Es una sensación mágica reencontrarse con el público"

Dice estar muy emocionada por su regreso al mundo de la música con los relanzamientos de "Él la engañó" y "Noches vacías". Habla de su experiencia como actriz.

Por: Redacción web 11:30 AM / 28/01/2020

De sonrisa fácil, voz melodiosa y belleza radiante, su nombre es Karolina con “K”... una merenguera zuliana que se hizo famosa en la década de los 90 y luego partió a Estados Unidos, donde se inició en la actuación.

De vuelta a la tierra de sol amada, por unos días, para visitar a sus padres, vino a PANORAMA para hablar sobre sus proyectos como cantante, entre los que destaca la grabación de una producción a mediados de año.

Karolina con "K": Estoy agradecida con mis fans.

“Es una sensación mágica reencontrarse con ese público que te acompañó desde siempre y lo que están integrandose a la familia, sin duda, estoy muy agradecida con mis fans”, dijo la cantante de “Mentiritas” a PANORAMA.

Aunque estuvo varios años fuera de los reflectores nunca se desprendió de su pasión, sino que exploró otras facetas de su carrera artística con la actuación en novelas para Telemundo, RCN y Univisión.

“Yo no me retiré, siempre he estado haciendo temas, con productores, y ahora en las novelas de Telemundo”, afirmó.

Entre los trabajos como actriz están las novelas Eva la trailera, donde dio vida a Rosa Suárez, una de las carceleras; Marido en alquiler, Silvana sin lana y en la famosa novela Tierra de Reyes.

Su regreso oficial en los escenarios fue en el pasado septiembre cuando participó en tarima con Miguel Molly y Diveana.

El show fue vendido al público en su totalidad y fue grabado por el programa televisivo Sábado Sensacional, ese mismo día de su regreso oficial fue la ceremonia nupcial de Miguel Molly y su nueva esposa.

Vuelve con “Él la engañó” y “Noches Vacías”

Con una sonrisa, Karolina afirmó que ya se encuentra disponible el relanzamiento de sus temas más queridos “Él la engañó” y “Noches vacías”.

Narró que su regreso ha sido "todo un sueño" debido a la receptividad de los fans que al publicarse el relanzamiento de sus temas versionados a tecnomerengue revolucionaron las redes sociales de la cantante con elogios.

Recientemente se presentó en conciertos en Ecuador, Colombia y México acompañada de una orquesta compuesta por 24 personas en escena.

“Me llena de emoción estar cantando, mirar al público y verlos corear todas las canciones completicas. En mis conciertos, canto las nuevas como las viejas para recordar aquellos tiempos”, dijo la intérprete.

Actualmente está grabando algunas producciones con Manuel Zavala, productor mexicano, y la cantante Liz para lanzar nuevas producciones.

Cuando se le preguntó por un prosible lanzamiento en solitario afirmó que se encontraba escribiendo, pero que sería un año cargado de muchos conciertos y más tecnomerengue.