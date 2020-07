Karol G sale positiva por conoravirus en prueba que se hizo junto a Anuel AA

La cantante, según sus allegados, "no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa".

Por: EFE 07:02 PM / 12/07/2020

La cantante colombiana Karol G resultó positiva por coronavirus luego de someterse en Miami a una prueba junto a su novio, la también estrella de la música urbana Anuel AA, en la que, sin embargo, el artista puertorriqueño dio negativo.



Así lo revelaron a Efe fuentes del equipo de la pareja, quienes contaron que "Karol G no tiene idea de cómo se enfermó, pues ha sido muy cuidadosa, respetando inicialmente la cuarentena y posteriormente las normas de distanciamiento social y uso de máscaras".



Además, aseguraron que la artista de 29 años no quería preocupar a sus fans, por lo que ha estado publicando en sus redes sociales videos grabados días antes.



"Ella se está sintiendo bastante mal", informó una fuente que pidió no ser identificada.



Asimismo, medios locales estadounidenses informaron este domingo 12 de julio que, ya que la pareja recibió resultados diferentes, los artistas decidieron que Karol G saldría del departamento que comparte con Anuel, con quien estaba planificado una boda para este año, y se está quedando en otro cercano para evitar exponerlo al coronavirus.



Esta fue una de las razones por las que la colombiana apenas realizó una entrevista para promover su canción "Ay DiOs mío!", que presentó el viernes pasado y es el primer sencillo individual que ha lanzado este año.



Usualmente, los cantantes hablan con varios periodistas cuando quieren presentar un proyecto importante, como es este tema.



La artista colombiana se ha sumado así al creciente número de famosos músicos latinos que han contraído la enfermedad durante lo que va de este mes de julio.



La semana pasada el bachatero estadounidense de origen dominicano Prince Royce relató una historia similar pues, aunque él dio positivo, su esposa, la actriz Emeraude Toubia, no se contagió.



No tuvieron la misma suerte los artistas del género regional mexicano Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez, quienes anunciaron que tienen La COVID-19 y muchos de sus síntomas.



Florida, el estado de EE.UU. donde se encuentra Miami y donde está la residencia de la pareja, batió este domingo el récord nacional de nuevos casos de COVID-19 al sumar 15.300 confirmados, según el recuento del Departamento de Salud que ya eleva la cifra total a 269.811 contagios y 4.242 muertes por la enfermedad, 95 en las últimas 24 horas.



Considerado el cuarto estado por contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en EE.UU., Florida tiene en estos momentos 18.271 personas ingresadas en centros médicos.