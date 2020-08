Karina reveló que congelaron los óvulos de su hijo transgénero

"Él va a poder tener sus hijos en el momento que él lo decida y con quién lo decida”, dijo la cantante.

Por: Agencias 01:00 PM / 02/08/2020

Hannah, la hija menor de la cantante Karina, desde hace unos años está llevando a cabo un proceso para cambiar su género y convertirse en un hombre, cuyo nombre es Xander.

Ahora, Karina reveló que está a punto de concluir la transformación y, por ello, su ahora hijo varón tomó la decisión de congelar sus óvulos para mantener posibilidad de tener hijos propios.

“Pasamos un proceso maravilloso que se hizo antes de que él (Xander) empezara este último proceso porque bueno, eso se echa a perder y cuando viene la última transformación ya no va a funcionar, ya no va a producir esos óvulos”, explicó Karina al programa mexicano de televisión Ventaneando, de TV Azteca. “Eventualmente, me imagino que va a querer ser papá un día”.

De acuerdo con Karina, eso le ofrece a su hijo la posibilidad de tener hijos propios en un futuro.

“Me parece que es un proceso bellísimo. Bastante más corto de lo que pensábamos, duró apenas tres semanas. Eventualmente, seré abuela, ojalá, de mi hijo también. Él va a poder tener sus hijos en el momento que él lo decida y con quien lo decida”, agregó. “Me parece fantástico que hayamos podido como padres brindarle a él la posibilidad de que sea papá de un hijo de él”.

La artista dijo que Xander está culminando algunos procedimientos antes de ser mayor de edad y de los cuales sus padres son aún responsables. Sin embargo, en el futuro habrá otra serie de tratamientos que tendrá que decidir él.

“Hasta aquí me tocó a mí”, advirtió. “Después vendrán otros procesos en los que no lo acompañaré porque ya será un adulto”.