Karina regresa a Venezuela con su gira De aquí soy

El tour de la intérprete, llamado De aquí soy, dará inicio el 20 de marzo y visitara Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto y Punto Fijo.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 10:38 AM / 06/03/2020

En el marco de la fiesta de música retro más importante del país, In Concert 80, la cantante Karina regresa a los escenarios con su gira De aquí soy. La intérprete iniciará su tour por seis ciudades del país el 20 de marzo en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding de Caracas.

Luego de su concierto en la capital venezolana, la artista se presentará el 21 de marzo en el Hotel Hesperia de Valencia y el 22 de marzo en el Club Buonasera de Maracay. Prosigue el 26 de marzo en Vintage Lounge de Maracaibo y el viernes 27 en el Hotel Trinitarias Suites, de Barquisimeto. Por último, Karina culminará su gira el 28 de marzo en el Hotel Brisas Paraguaná de Punto Fijo.

Con temas como Sé cómo duele, A quien, Sálvame, Sin máscara, Desde mi sueño, La noche es mágica y Una reina más, grandes éxitos de la cantante, que la han convertido en una verdadera estrella pop desde sus inicios.

Karina debutó en 1984 con el álbum El taller del Orfebre, siendo su primer sencillo Zapatos de tacón alto y, posteriormente, lanzaría Amor a millón, producido por Rudy La Scala, álbum que arriba a su aniversario 35 y es considerada la producción más vendida en la historia de la discografía nacional.

“Estoy muy emocionada con esta gira. Es como cuando vas a reencontrarte con un ser amado, con el que te has venido escribiendo vía chat, pero que no lo has podido abrazar. Son muy conmovedores los reencuentros y no sólo desde el punto de vista musical, porque se trata de coincidir nuevamente con gente querida que me ha acompañado desde mis inicios”, destaca la intérprete que regresa a Venezuela acompañada de su banda, tras la promoción de su álbum “Tequila y rosas”, editado en 2017.