Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con un holograma de su difunto padre

Por: Agencias 07:00 AM / 01/11/2020

El cantante Kanye West le dio la oportunidad a su esposa, Kim Kardashian, de escuchar las amorosas palabras de su fallecido padre, Robert Kardashian.

A propósito del cumpleaños 40 de la estrella, su esposo volvió a lucirse con una gran sorpresa.

Al rapero se le ocurrió 'revivir' a través de un holograma al padre de las tres hermanas mayores del clan, Robert Kardashian, que falleció en 2003, cuando Kim tenía solo 22 años.

Así lo develó la propia empresaria en un reciente post de Instagram: “Kanye me ha regalado por mi cumpleaños el mejor regalo de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi padre. Es tan real que lo vimos una y otra vez, lleno de muchas lágrimas y emociones”.

“Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos para experimentar juntos. Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda la vida”, manifestó en su mensaje de Instagram.

El pasado 21 de octubre, Kim celebró su cumpleaños Nº 40, y si bien ella tenía planeada una épica fiesta, la pandemia de coronavirus cambió sus planes por completo. Sin embargo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians encontró otra fabulosa manera de festejar con sus amigos y familiares más cercanos.

Esta semana, la creadora de KKW Beauty reveló que se fue de viaje a un destino exclusivo y tropical para conmemorar sus 40 con sus seres queridos.

La madre de cuatro hijos explicó cómo planeó todo, aseguró que se tomaron todas las precauciones necesarias y aseguró que fue una experiencia significativa.

“Para mi cumpleaños de este año, no podía pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me ayudaron a convertirme en la mujer que soy. Antes del covid-19, no creo que cualquiera de nosotros realmente apreció el simple lujo que fue poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un ambiente seguro”, reveló en Instagram.

Y agregó: “Sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”.