Justin Bieber: La primera vez que fumé marihuana tenía apenas 12 o 13 años

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 06:29 AM / 11/02/2020

Justin Bieber dio a conocer aspectos de su vida privada a través de Seasons, un documental lanzado a través de la plataforma de YouTube, con la finalidad de abrirse al mundo sobre cómo creció y los motivos de por los que comenzó a consumir marihuana.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tenía apenas unos 12 o 13 años. Me dí cuenta de que me gustaba mucho y me hice aficionado a la hierba”, comentó al inicio del video.

Luego de eso el cantante asegura que el uso de drogas fue en aumento. Empezó por usar marihuana para luego consumir pastillas, jarabes para la tos que contenían codeína y hongos alucinógenos.

También señala que el dinero y la fama fueron catalizadores para sus adicciones puesto que le facilitaban el acceso a drogas, alcohol y fiestas. En múltiples ocasiones fue noticia por manejar alcoholizado y otros escándalos relacionados al abuso de drogas.

El intérprete habló sobre su relación con su madre y como los conflictos ente ella y su padre, provocaron que perdiera el balance de su vida.

Sin embargo, Justin decidió desintoxicarse con ayuda de profesionales y poco a poco ha logrado dejar las sustancias, estabilizando su vida.

“Decidí parar porque sentí que me estaba muriendo. Mi personal de seguridad entraba en las noches para revisarme el pulso, era una locura. Despertaba y tomaba pastillas, luego fumaba marihuana y empezaba mi día”, declaró para el documental.

Actualmente, el intérprete está preparándose para estrenar "Changes", su quinto disco de estudio que lanzará el próximo 14 de febrero.