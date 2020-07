¡Juntos! Jennifer López y Maluma preparan música nueva

Trabajan, entre otras cosas, en el tema de la película Marry Me, que los artistas filmaron junto con Owen Wilson a finales del año pasado en Nueva York. En la cinta, ellos conforman una pareja a punto de casarse.

Por: EFE 06:07 PM / 13/07/2020

Los artistas Jennifer López y Maluma se están reuniendo estos días en Miami para hacer música nueva juntos, confirmó este lunes 13-J Sony Music, la casa disquera de ambos.



"Han estado trabajando con el productor colombiano Julio Reyes Copello", confirmó a Efe una fuente cercana a los artistas, quien reveló que la estrella de origen puertorriqueña y el cantautor colombiano pasaron gran parte del fin de semana en la sede de los estudios Art House, donde también funciona la sede en Estados Unidos de los prestigiosos estudios Abbey Road.



López y Maluma preparan, entre otras cosas, el tema de la película Marry Me, que los artistas filmaron junto con Owen Wilson a finales del año pasado en Nueva York. En la cinta, ellos conforman una pareja a punto de casarse.



Según reveló el propio Maluma a Efe en una entrevista hace unos meses, su personaje de Bastian es un artista pop internacional, quien rompe su compromiso con Kat Valdez, el papel de López, justo antes de una boda muy pública.



Paparazzi captaron también a la cantante enfundada en un vestido de novia del diseñador Zuhair Murad durante lo que serían las grabaciones de la cinta.



Los artistas, además, habían filmado en octubre una versión de "No me ames", el dueto que originalmente grabó López con su exesposo Marc Anthony, en el escenario del famoso recinto Madison Square Garden.



La Diva del Bronx apareció sorpresivamente durante un concierto de Maluma allí y cantaron juntos la canción en español.



Lo único que se conoce hasta el momento del nuevo tema en el que están trabajando es un pedacito de la letra que dice "Pase lo que pase 'toy pa' ti", que fue publicada por la propia López en Instagram.



Aunque en las fotos que publicaron los dos artistas en sus redes sociales se ven muy cerca uno del otro, “ambos han sido muy cuidadosos para evitar contagiarse de la COVID-19", destacó la fuente de la disquera.



En estos momentos, tanto Maluma como López están en sus casas en Miami con sus familias, aunque inicialmente el colombiano pasó los primeros meses de la cuarentena en la vivienda que tiene en las afueras de la ciudad de Medellín.