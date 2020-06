Julio Iglesias: "Me quedan muchos sueños por cumplir, pero son inconfesables"

"Yo me retiraré cuando me retiren", dijo. Otorgó una beca de 200 mil dólares a una pianista y cantante española.

Por: EFE 10:02 AM / 09/06/2020

Uno pensaría que a estas alturas de su carrera Julio Iglesias ya lo habría conseguido todo, pero en una entrevista con Efe con motivo de la presentación de su beca junto a la Fundación Cultural Latin Grammy, asegura que todavía le quedan metas por lograr y también algunas heridas por cicatrizar.



"Me quedan muchas espinas clavadas y muchos sueños por cumplir, pero todo inconfesable", dijo en un cuestionario por email.



Leyenda de la música latina, ganador de un Grammy honorífico por toda su carrera (Lifetime Achievement Award) y premiado con un Latin Grammy especial por toda su trayectoria (Persona del Año), Iglesias anunció este martes 9-J que la beca con su nombre será para la española Mar Giménez Marín.



Esta beca, que cada año entrega la Fundación Cultural Latin Grammy con una estrella de la música latina como padrino, proporcionará una cantidad máxima de 200.000 dólares durante cuatro años para que esta pianista y cantante de 22 años y originaria de Zaragoza pueda estudiar en la prestigiosa universidad musical de Berklee (Boston, EE UU).



"Mar es una pianista y vocalista con mucho talento y estoy encantado de poder ayudarla a lograr su sueño", dijo Iglesias en un comunicado.



"Estoy inmensamente agradecida a Julio Iglesias y a la Fundación Cultural Latin Grammy por darme esta gran oportunidad que ayudará a convertirme en una música capaz bajo la dirección de los mejores educadores", aseguró, por su parte, la joven.



"Tengo mucho que devolverle a la música latina, pero no será una compensación, será una propuesta genuina y profesional", añadió.



En una entrevista por escrito realizada antes de la oleada de protestas antirracistas que recorren estos días EE UU, Iglesias, que vive en Miami, explicó que ha sobrellevado la pandemia "como todo el mundo": "En casa y lavándome las manos".



Sin embargo, la crisis del coronavirus posiblemente arruine sus planes de actuar en España este verano, unos conciertos muy esperados que, si bien no dio completamente por cancelados, colocó entre grandes interrogantes.



"Tendremos que esperar a que esta terrible pandemia nos permita hacer conciertos. Tengo muchas ganas de cantar en mi país", indicó.



Eso sí, la pandemia no le ha hecho pensar en una despedida definitiva y, una vez más, se refirió a su ya tradicional manera de despejar a patadas los rumores de un adiós.



"Yo me retiraré cuando me retiren", dijo.



Acerca de la beca, el cantante señaló que para él es importante "ayudar a forjar la próxima generación de músicos latinos para que puedan competir a nivel mundial".



"Creo que el talento musical de los jóvenes latinos es muy grande, y si eso lo potenciamos con una educación de primera categoría, el resultado a largo plazo puede ser espectacular", defendió el artista, que, además de prestar su nombre, hizo una donación para este programa educativo.



El cantante español contó además que para él esta beca es, en el fondo, un gesto de agradecimiento.



"Surge de mi deseo de devolver a la comunidad latina parte del enorme apoyo que me ha dado a lo largo de mi carrera artística", afirmó.



Y también dio algunos detalles de los rasgos que buscaron hasta elegir a la ganadora.



"Básicamente se buscan jóvenes con gran talento, mucha ambición y enorme cantidad de esfuerzo", argumentó.



"Las profesiones musicales son muy competitivas y solo los que trabajan muy duro logran vivir de ello. Pero vivir de lo que te gusta es un privilegio", agregó.



Iglesias elogió también el papel de sus socios en esta aventura.



"La Fundación Cultural Latin Grammy ayuda a que muchos jóvenes talentosos puedan hacer realidad sus sueños de estudiar música en las mejores universidades del mundo", dijo.



En su opinión, "la Academia Latina de la Grabación y su fundación, a través de becas, subvenciones y programas educativos, invierten incansablemente en prestigiar la música latina".