Julieta Venegas estrenó el tema Mujeres inspirado en la lucha feminista en México

La canción está disponible en plataformas digitales desde este viernes, y el video que lo acompaña se estrenará el sábado.

Por: AFP 08:44 AM / 06/03/2020

La cantautora mexicano-estadounidense Julieta Venegas se inspiró en las multitudinarias marchas de los colectivos feministas en México, que han tomado las calles para exigir un cese a la violencia de género y a los feminicidios, para escribir su nueva canción, "Mujeres".

Venegas estrenó el tema la noche del jueves durante la ceremonia de los Spotify Awards en Ciudad de México, en un emotivo acto feminista en el que le acompañaron la mexicana Tessa Ia y las argentinas Daniela Spalla y Sol Pereyra, entre otras colegas.

La mexicana salió al escenario con un sencillo traje lila, su guitarra colgada al cuello y el pañuelo verde amarrado a la muñeca.

"Esta canción representa ese mensaje que necesitaba transmitir. Me parece súper bonito que empiece a surgir esa concientización de las mujeres de salir a las calles, tomarlas, hablar, protestar y mirarnos porque las marchas también son encuentros", dijo Venegas a la AFP en entrevista telefónica en México.

"Mujeres" está disponible en plataformas digitales desde este viernes, y el video que lo acompaña se estrenará el sábado.

Alejada del mainstream y de regreso al país, tras dos años de residencia en Argentina, Venegas se encontró con un aguerrido movimiento feminista que demanda un cambio real ante la alarmante crisis de feminicidios que enfrenta México, donde diariamente son asesinadas 10 mujeres, según estimaciones oficiales.

La noche del 14 de febrero, horas antes de que la ganadora de un Grammy y seis Latin Grammy ofreciera un concierto en la capital mexicana, cientos de mujeres protestaron en las calles por el brutal asesinato de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, apuñalada y desollada por su pareja.

"Me frustra mucho que los medios pierdan de vista lo central y se enfoquen en las pintadas (a monumentos) en las marchas. No hay que frivolizar ni desviarnos del tema central, que es la violencia contra las mujeres", opinó la artista de 49 años.

- "López Obrador no está ayudando" -

La intérprete de "Eres para mí" votó por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador las tres ocasiones en las que contendió por la presidencia de México.

Pero como muchas mexicanas, la aparente indolencia del mandatario ante el incremento de la violencia de género ha despertado su indignación.

"López Obrador no está ayudando mucho al tema porque eso de ponerse contra las feministas me parece súper negativo para la sociedad, no solo para las mujeres, sino para todas y todos", opinó la compositora.

Desde Argentina, la artista se sumará al histórico "Paro nacional de mujeres" convocado para el próximo 9 de marzo y que busca denunciar una escalada de violencia de género que conmociona a México.

"Me parece que es la primera vez que surge esto de conectarnos todas con algo que nos incumbe a todas. Hay banqueros, políticos, empresarios que comienzan a sumarse y el movimiento se convierte en algo que no es, por lo que como sociedad nos corresponde hacer una reflexión", concluyó.

Venegas es una de las cantautoras iberoamericanas contemporáneas más destacadas con siete álbumes en su haber y ventas de más de 10 millones de discos a nivel mundial.