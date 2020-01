Juanes: La originalidad está en cada uno de nosotros

El cantante colombiano afirmó en una rueda de prensa en Bogotá, donde presentó su octavo disco, "Más futuro que pasado", que "cada uno tiene una historia, una educación y una infancia, cosas que contar".

Por: EFE 01:00 PM / 23/01/2020

La receta que ha permitido a Juanes sortear la creciente competitividad en la industria musical ha sido "mirar hacia adentro, hacia uno mismo y a su ADN" porque si no, "puedes terminar haciendo música igual a la que hace todo el mundo", reconoció este miércoles el artista.



El cantante colombiano afirmó en una rueda de prensa en Bogotá, donde presentó su octavo disco, "Más futuro que pasado", que "cada uno tiene una historia, una educación y una infancia, cosas que contar" y por eso "mirar hacia adentro" sirve "para reconocerse, para madurar y para ser universal".



"Esa es la única manera, si no puedes terminar haciendo música igual a la que hace todo el mundo" pues "la originalidad está en cada uno de nosotros", advirtió.



Para Juanes "es un sueño" actuar en Colombia el próximo 14 de marzo en el Movistar Arena con el concierto "Juanes Para Todos" en el que interpretará los sencillos más famosos de su carrera como "A Dios le pido", "La camisa negra" y "Me enamora", para celebrar los 20 años de su carrera como solista.



En su nuevo álbum mezcla ritmos del folclore colombiano como la cumbia, la guasca y el vallenato, pues consideró que "es una manera optimista de pensar la vida, porque si te quedas en el pasado llegas a un punto de depresión, de nostalgia, que no vas a superar nunca".



"Es clave vivir en el presente pero también proyectarse en el futuro, imaginar algo y luchar, una realidad que también se podría aplicar a lo que está pasando en Colombia", dijo.



OPINIÓN SOBRE COLOMBIA



El cantante antioqueño expresó que las protestas ocurridas ayer en Bogotá "son muy distantes de lo que pasó el noviembre pasado" porque "ya hay algo más oscuro" que no "representa el interés de la gente que está marchando".



También celebró el concierto móvil "Un canto por Colombia" que promovieron algunos artistas colombianos y que marchó por las calles de Bogotá el pasado noviembre a favor del paro, aunque dudó de "si esto soluciona las cosas" porque "es una expresión artística muy valiosa pero no sé si hacer un concierto arreglaría algo".



Juanes reconoció su pesar por "cómo seguimos tan divididos en este país" y aunque recordó que no simpatiza con ningún partido político afirmó que sería "chévere" si todos "pudiésemos unirnos, mirarnos a los ojos y poder trabajar juntos por el país".



HOMENAJE A PRINCE



Juanes anunció que participaría en el homenaje que los Grammy rendirán el próximo lunes en su gala de Los Ángeles al cantante Prince, que falleció en 2016 a los 57 años, con la canción "1996", lo que le hacía sentir "muy feliz y honrado".



Juanes recordó el encuentro que tuvo con el mítico cantante de funk hace "20 años, en su casa y con sus amigos" y despertó las risas de los asistentes cuando reconoció que para esa canción había tenido que practicar el inglés.



CAMBIOS EN LA INDUSTRIA



A sus 47 años, valoró la evolución de la industria musical con el auge de las nuevas tecnologías como un cambio inevitable: "va cambiando el mundo y hasta lo que pasa con Uber también es una revolución y de alguna manera todo se tiene que ir adaptando al cambio".



El recién nombrado artista del año en los pasados premios Latin Grammy alabó a cantantes y grupos emergentes colombianos como el rapero Crudo Means Raw, Monsieur Periné, ChocQuibTown y Juan Pablo Vega y la internacionalización de artistas como J Balvin y Maluma.



Juanes enfatizó que "lo que importa es que estas cosas pueden pasar en Colombia y antes no pasaban, estábamos como herméticos" y recordó que él mismo tuvo que mudarse a Los Ángeles a probar suerte, mientras que ahora la "tecnología" ha conseguido "democratizar" la música".



A pesar de llevar a sus espaldas una carrera musical repleta de premios y éxitos musicales, para Juanes, el éxito significa "realizarse en casa y con sus amigos", porque "una persona puede ser muy famosa y ser absolutamente infeliz".