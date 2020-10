Josemith Bermúdez y su batalla contra el cáncer: De esta salgo con mayor entusiasmo

La animadora envió mensajes alentadores a través de sus redes sociales sobre su estado de salud actual.

Por: O. Zea 11:06 AM / 16/10/2020

La animadora Josemith Bermúdez, quien libra una lucha contra el cáncer de ovario desde hace tres años, envió mensajes alentadores a través de sus redes sociales sobre su estado de salud actual.

"Ayer recibí quimioterapia. Hoy me hidrataron... tengo buen ánimo. De esta salgo con mayor entusiasmo, mi hijo me necesita. Estamos felices en casa", tuiteó el jueves 15-O en su cuenta @Josemithve.



La exconductora de espacios como La Bomba y Ají Picante, de 40 años, colgó también un emotivo video en su Instagram (@josemithbermudez) en el que afirma tener "mucho entusiasmo y pasión por seguir construyendo (...) Sé muy bien que las sombras volverán a quedar detrás de mí".



En agosto de este año, Bermúdez anunció que enfrentaba una tercera arremetida de la enfermedad. “Aquí vamos con fe e ilusión. La tercera es la vencida”, posteó en ese entonces.

En el nuevo video, que publicó el jueves 15-O, dijo desde su cama, sonriente y sobreponiéndose a los efectos de su tratamiento: "¡Sexto ciclo de quimioterapias, ya en casa! (...) He perdido parcialmente el cabello, ustedes ya me han visto con la cabeza pelada, así que no hay nada que ocultar (...) Quería darles la noticia de que me siento bien, estoy recuperándome en casa. Con ánimo, para adelante".



Tras sus publicaciones, la también actriz y cantante recibió muchos mensajes de aliento de fans, artistas y gente ligada a los medios. Una de estas personas fue la actriz Norkis Batista (@norkys_batista), quien le escribió: "En nombre de Dios sanarás profundamente, te quiero mi @josemithbermudez".

"Dios te bendiga mi amor", le escribió por su parte Hilda Abrahamz.

También uno de sus excompañeros en Televen, el periodista Jesús Torres (@elguaropotter) le transmitió su afecto: "Ya falta menos!!! Te espero, te espero!!!".



Bermúdez ha plasmado en diferentes obras sus vivencias con la enfermedad. En 2018 llevó a las tablas el monólogo Vestida para Sanar, que convirtió en libro en diciembre de 2019 con el mismo título.

En junio de 2019 grabó el tema ¿Qué quieres de mí?, y en octubre de ese mismo año hizo en dúo con Kiara una nueva versión del tema Quiero un ángel.