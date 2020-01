'Joker' lidera la carrera a los Óscar con 11 nominaciones

Detrás le siguen Había una vez en Hollywood, de Tarantino, El irlandés, de Martin Scorsese, y 1917, de Sam Mendes, con 10 nominaciones cada una.

Por: AFP / AP / Sputnik 09:45 AM / 13/01/2020

Joker (El Guasón), de Thodd Phillips, lidera con 11 nominaciones la carrera hacia los Premios Óscar 2020, que fueron anunciados este lunes 13 de enero por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE UU. La entrega será el 9 de febrero.

Detrás le siguen Once Upon a Time in Hollywood (Había una vez en Hollywood), de Quentin Tarantino, The Irishman (El irlandés), de Martin Scorsese, y 1917, de Sam Mendes, con 10 nominaciones cada una.

Las películas que compiten por mejor filme del año son las antes mencionadas más Ford vs Ferrari, de James Mangold, Jojo Rabbit, de Taika Waititi, Little Women, de Greta Gerwig, Marriage Story, de Noah Baumbach, y la surcoreana Parasite, de Bong Joon-ho.

En la categoría de Mejor actor los nominados son: Joaquin Phoenix, (Joker) el español Antonio Banderas por su papel en Dolor y gloria; Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Jonathan Pryce (Los dos papas).

Como Mejor actriz competirán: Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Cynthia Erivo (Harriet) Saoirse Ronan (Mujercitas), Charlize Theron (El escándalo) y Rene Zellweger (Judy).

El Óscar a mejor director se lo disputarán: Todd Phillips (Guasón), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood) y Bong Joon Ho (Parásitos).

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por Los dos papas, Brad Pitt por Había una vez en Hollywood, Joe Pesci por El Iralndés y Al Pacino, también por este filme.

Dolor y gloria, del español Pedro Almodóvar, fue nominada a a mejor película extranjera, la categoría que premia producciones en filmes en lengua no inglesa. Además fueron nominadas en esta categoría: Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del Norte), Los miserables (Francia) y Parásitos (Corea del Sur).