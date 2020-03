Johnny Depp podría ser el próximo Joker

El protagonista de 'Piratas del Caribe' es uno de los candidatos que Warner Bros. está barajando para el personaje.

Por: Agencias 10:03 AM / 07/03/2020

Gracias a su talento camaleónico y a esos personajes tan bizarros como oscuros que rellenan su filmografía, a Johnny Depp siempre le rodearon los rumores más insólitos. Tanto es así que si unos años atrás alguien nos hubiera dicho que interpretaría al Joker de El caballero oscuro (2008) lo hubiéramos creído. Ahora nos cuesta un poquito más pero eso no quita que Warner Bros. no esté pensando en darle el papel resucitado por Joaquin Phoenix.

De momento se trata de un rumor, pero según informa We got it covered, fuentes cercanas a The Batman aseguran que Depp es uno de los candidatos que Warner Bros. está barajando para el personaje.

En principio cuesta creernos semejante afirmación dada la repercusión reciente que tuvo la película en solitario del payaso del crimen de Gotham, pero este sitio web es conocido por esparcir rumores que luego terminan confirmándose.

Afirman que la misma fuente fue la que confirmó el retorno de Viola Davis al reboot de Escuadrón Suicida y la misma que afirmó que habría un reboot de Transformers. En teoría, es fiable.

¿Un cameo?

Robert Pattinson ya se encuentra inmerso en el rodaje de este reboot dirigido por Matt Reeves que, hasta el momento, contará con la aparición de otros villanos clásicos de las viñetas del superhéroe de DC Comics como Catwoman (Zoë Kravitz), Pingüino (Colin Farrell) y Acertijo (Paul Dano). Por lo tanto, si sumaran al Joker cuando ya llevan un mes de filmación (comenzaron el 27 de enero) y sin tenerlo aun contratado, entonces suponemos que se trataría de una especie de cameo.

Sin dudas estamos ante un rumor interesante. No solo porque la dupla Depp-Pattinson podría dar buenos frutos, sino también porque si bien imaginamos que la reacción de gran parte del público podría ser de rechazo debido al éxito reciente del Joker de Todd Phillips --el imaginario colectivo está muy ligado a esta versión al no haber pasado un año de su estreno-- el hecho de que Johnny Depp suene para un personaje como este aporta un halo de esperanza a su carrera.

Debido a sus escándalos personales manchados por las acusaciones de violencia de su ex Amber Heard, su filmografía estaba decayendo. No solo los grandes estudios parecían haberle dado la espalda, sino que la calidad de sus proyectos tampoco estaba convenciendo.

Sin embargo, hace unos días fue recibido con los brazos abiertos en el Festival de Berlín durante la presentación de su nueva película y recientemente se dio a conocer que Walt Disney estaría pensando en reincorporarlo a Piratas del Caribe tras los rumores de despido encubierto (simplemente iban a hacer un reboot sin él). Es decir, la carrera del actor parece que vuelve a cobrar fuerza de a poco.

De todos modos, si Warner Bros. termina incluyendo al Joker en The Batman, podríamos tener dos Joker al mismo tiempo. Y es que los rumores de secuela siguen creciendo y las últimas noticias afirman que la continuación de la película de Todd Phillips podría mostrarnos al Joker (Joaquin Phoenix) enfrentándose a un nuevo rival por la supremacía de Gotham.