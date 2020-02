John Elliot Gardiner: Beethoven fue un animal político

Barcelona es la primera escala de la gira que la Orchestre Révolutionaire et Romantique --bajo la dirección del maestro británico-- realiza con este programa.

Por: EFE 08:58 AM / 10/02/2020

El director de orquesta británico sir John Elliot Gardiner, que desde el domingo 9-F y hasta el próximo 14 de febrero dirigirá la Integral de las nueve sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música, dijo este lunes 10-F que "Beethoven fue un animal político".



Al frente de la Orchestre Révolutionaire et Romantique, Gardiner aportará su visión de la obra sinfónica de Beethoven, una integral que el público del Palau ya pudo disfrutar en 2017 de la mano de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.



El Cor de Cambra del Palau y el Monteverdi Choir participarán en la interpretación de la famosa Novena sinfonía de Beethoven en el cierre del ciclo el día 14.



Antes, el público del Palau de la Música podrá escuchar la Segunda y la Tercera Sinfonías (hoy lunes), la Cuarta y la Quinta (mañana martes día 11) y el día 13 la Sexta y la Séptima.



La ciudad española de Barcelona es la primera escala de la gira que la Orchestre Révolutionaire et Romantique realiza con este programa y que les llevará posteriormente a Nueva York, Chicago, Londres y Atenas.



Gardiner aporta su visión historicista de las Sinfonías, con instrumentos de época y aproxima al público a la época en que fueron compuestas.



El director de orquesta subrayó que sinfonías como la Tercera y la Quinta son "trabajos políticos que reflejan las turbulencias de la época al igual que hacían las pinturas de Goya" y Beethoven se movía en Bonn, "una ciudad influenciada por los filósofos de la ilustración".



Las coincidencias hicieron, recordó Gardiner, que el 1 de febrero los ensayos para interpretar la Novena Sinfonía, considerada como el himno europeo, se produjeran al mismo tiempo que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciara la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. "Deploro esta decisión fatídica, que me causa mucho dolor", confesó.



La Integral de Sinfonías es uno de los platos fuertes del Palau de la Música de esta temporada para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.



"No creo que Beethoven necesite un aniversario para ser reivindicado", apuntó Gardiner, para quien el aniversario, sin embargo, puede ser "una oportunidad para comprobar si su interpretación sigue siendo pertinente, y en el caso de Beethoven está claro que sí".



Gardiner aprovechó la ocasión asimismo para poner en valor el trabajo de la Orquestre Révolutionaire et Romantique durante treinta años: "Con el uso de los instrumentos de época se pueden llevar las obras de Beethoven al límite sin distorsionar la melodía original".